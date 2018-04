0:0 - BSA fehlte das Glück

Großer Einsatz: Mit hohem Bein will Kai Simon vom SSV Witzenhausen das Leder unter Kontrolle bringen. FC Großalmerodes Verteidiger Denis Mende (links) versucht ihn zu stören. Rechts Sebastian Becker. Foto: E. Meyer

Witzenhausen. Nur zu einem mageren 0:0-Unentschieden kam die TSG Bad Sooden-Allendorf gestern Abend beim TSV Waldkappel in der Fußball-Kreisoberliga.

SSV Witzenhausen - Großalmerode 0:2 (0:1). Erst beim zweiten Treffer von Ray Vogel eine Minute vor dem Abpfiff war der verdiente Gästesieg unter Dach und Fach. Ein Missverständnis zwischen SSV-Abwehrspieler Jonas Heinemann und Torhüter Christoph Bindbeutel nutzte Goalgetter Danny Nickel schon nach sechs Minuten zur Gästeführung. Zwar hatte auch Kai Simon auf der anderen Seite eine gute Möglichkeit auf dem Fuß, doch nach gewonnenem Zweikampf gegen Sebastian Becker landete der Ball nach seinem Schuss an der Oberkante der Querstange. In der zweiten Halbzeit übernahmen die Tonstädter noch mehr das Kommando, scheiterten aber ein ums andere Mal an Bindbeutel. Auf SSV-Seite tat sich hingegen nach dem Wiederanpfiff nicht mehr viel.

Tore: 0:1 Nickel (6.), 0:2 Vogel (89.).

SG Pfaffenbachtal/Schemmergrund - Wickenrode 3:2 (2:1). In der Nachspielzeit sah VfR-Torhüter Cucuz nach einer Notbremse die rote Karte, und dann erzielte Sebastian Hoppe für die Gastgeber auch noch das Siegtor.

Tore: 1:0 Hoppe (5.), 2:0 Hose (15./Foulelfmeter), 2:1 Siegle (24.), 2:2 Nickel (71./Foulelfmeter), 3:2 Hoppe (90.+8).

Wichmannshausen - Lichtenauer FV 3:2 (2:2). Drei Minuten vor dem Schlusspfiff brachten sich die ohne Grosu und Schneider angetretenen Lichtenauer um den Lohn ihrer Leistung. Einen Abwehrfehler nutzte Wichmannshausens Spielertrainer Maikel Buchenau zum entscheidenden Treffer.

Tore: 1:0/2:0 beide N. Wieditz (18./21.), 2:1 Polat (32.), 2:2 Edeme (40.), 3:2 Buchenau (87.)

SG Werratal - Wanfried 2:2 (1:2). Auch nach einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand ließen die Platzherren die Köpfe nicht hängen und belohnten sich am Ende noch mit einem Punkt. Beide SG-Treffer erzielte David Labes, doch noch mehr im Brennpunkt des Geschehens stand Torhüter Ingmar Leuvering, der auch noch einen von Elsner getretenen Foulelfmeter parierte (65.). „Er war für uns ein großer Rückhalt und hat mit seinen Paraden viel zum Unentschieden beigetragen“, meinte SG-Sprecher Tizian Rode.

Tore: 0:1 Zeid (30.), 0:2 Löffler (35.),1:2/2:2 beide Labes (43./49.).

Waldkappel - Bad Sooden-Allendorf 0:0. Wir haben gegen die massierte Waldkappeler Abwehr einfach kein Mittel gefunden“, sagte BSA-Trainer Jörg Immig.

Seine Mannschaft war meist nur bei Standardsituationen gefährlich. So köpfte Pechvogel Lars Aldinger das Leder vor der Pause nur an den Pfosten (25.) und scheiterte nach dem Wechsel mit einem weiteren Kopfball an der Querstange. (eki)