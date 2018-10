LFV festigt die Tabellenspitze

Witzenhausen. Mit einem verdienten 1:0-Heimsieg hielt Spitzenreiter Lichtenauer FV den unmittelbaren Verfolger TSG Bad Sooden-Allendorf in der Fußball-Kreisoberliga auf Distanz.

Lichtenauer FV - Bad Sooden-Allendorf 1:0 (1:0). Eine tolle Einzelleistung von Hares Corbo entschied die Begegnung bereits in der 27. Minute. Der LFV-Angreifer nahm das Leder im gegnerischen Strafraum gekonnt an, ließ dann noch zwei Verteidiger aussteigen und erzielte in diesem Gipfeltreffen das Tor des Tages.

Die Führung war absolut in Ordnung, denn in der ersten Halbzeit waren die Platzherren die tonangebende Mannschaft und schnürten den Gegner über weite Strecken in dessen Hälfte ein. Wenn die Kurstädter gelegentlich doch einmal bedrohlich vorm Lichtenauer Tor auftauchten, dann konnte sich der LFV auf den ausgezeichneten Innenverteidiger Lukas Dickel und den sicheren Schlussmann Bantis verlassen.

Nach dem Wiederanpfiff waren die Gastgeber einem zweiten Treffer näher als BSA dem Ausgleich, doch die Brüder Musa und Hares Corbo scheiterten bei ihren Chancen ebenso wie ihre Mitstreiter Cucu und Polat. Musa Corbo verdiente sich aber als unermüdlicher Antreiber und Ballverteiler im Mittelfeld eine sehr gute Note.

Für Lichtenaus sportlichen Leiter Erkan Kilci gingen die drei gewonnenen Punkte letztlich auch vollauf in Ordnung. „Wenn wir unsere Möglichkeiten besser genutzt hätten, dann wäre auch ein höherer Sieg drin gewesen“. so Kilci.

SSV Witzenhausen - Rot-Weiß Fürstenhagen 3:0 (1:0). SSV-Interimstrainer Sascha Jank machte das Spiel seiner Mannschaft als aufmerksamer Beobachter an der Seitenlinie richtig Spaß. Die ehrgeizigen Gastgeber zeigten tatsächlich eine beeindruckende Leistung, agierten sehr forsch und kauften dem Gegner mit ihrem großen Einsatz förmlich den Schneid ab. „Das war einfach top“, bewertete Jank den engagierten Auftritt seiner Truppe, die den Rivalen mitunter förmlich an die Wand spielte. Vom ohne Torjäger Nico Titan (Urlaub) angetretenen Aufsteiger war während der 90 Minuten herzlich wenig zu sehen. Trainer Hühner hatte an der Linie auch allen Grund, mit seinen Schützlingen hart ins Gericht zu gehen. Zudem schwächten sich die Gäste selbst, als Andreas Klug kurz vor dem Pausenpfiff nach einer Notbremse den roten Karton unter die Nase gehalten bekam.

Tore: 1:0 Reyes (18.), 2:0 Grote (59.), 3:0 J. Heinemann (80.).

Wanfried - SG Meißner 3:2 (2:1). Die Gäste können in dieser Klasse offenbar nicht mehr gewinnen, denn in den zurückliegenden sieben Begegnungen gab es nun schon die sechste Niederlage bei nur einem Unentschieden. Die Wanfrieder hatten während der 90 Minuten mehr vom Spiel und auch die größeren Chancen, doch die Spielgemeinschaft blieb mit Kontern stets gefährlich. Der Sieg der mehr für das Spiel investierenden Platzherren ging am Ende aber in Ordnung. Für die Vorentscheidung zum zwischenzeitlichen 3:1 sorgte der auf dem rechten Flügel stark auftrumpfende David Heidenreich. Meißners Anschlusstreffer in der Schlussminute durch Benjamin Nickel kam zu spät.

Tore: 1:0 Zeid (2.), 1:1 Pressler (32.), 2:1 Roscher (43.), 3:1 Heidenreich (75.), 3:2 Nickel (90.).

Niederhone - Großalmerode 4:0 (1:0). Trotz der weitaus größeren Spielanteile und gleich drei Aluminiumtreffern standen die Gäste am Ende mit leeren Händen da. „Wir haben uns gegen die massierte Abwehr des Gegners sehr schwer getan und sind dazu mehrmals in Konter gelaufen“, sagte FC-Trainer Stefan Koch, der zudem seinen verletzten Torjäger Danny Nickel schmerzlich in dieser Partie vermisste.

Tore: 1:0 Wagner 8.), 2:0 Bick (64.), 3:0 Buchholz (68.), 4:0 Wagner (78.).

TSG Fürstenhagen - Waldkappel 1:1 (0:0). Trotz zahlreicher Chancen konnte der TSG am Ende mit dem Punkt hoch zufrieden sein, denn der Ausgleich gelang Robin Kraft mit einem abgefälschten Freistoß erst in der Schlussminute. Spielertrainer Daniel Christl sah als TSG-Torhüter nach einem Foul die Rote Karte (80.).

Tore: 0:1 Rattmann (47.), 1:1 Kraft (90.). (eki)