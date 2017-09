Hein zurück beim Lichtenauer FV

Fußball-Kreisoberliga: Aufsteiger Witzenhausen verliert 1:4 gegen Tabellenführer TSV Wichmannshausen

Witzenhausen. Am achten Spieltag in der Fußball-Kreisoberliga erwartet der VfR Wickenrode den Aufsteiger SSV Witzenhausen zum Derby. Heimspiele bestreitet auch die TSG Bad Sooden-Allendorf, die am Freitag auf Wehretal treffen wird, sowie am Sonntag die SG Werratal und der FC Großalmerode. Bereits am Donnerstagabend war der SSV Witzenhausen im Einsatz, kassierte gegen den TSV Wichmannshausen eine herbe 1:4-Heimpleite.