Derbys in Fürstenhagen und Großalmerode

Vorletzter Spieltag vor der Winterpause

+ © Ralf Walle Zwei Klubs, ein Ziel: Christian Titan (li.) will mit Rot-Weiß im Fürstenhagener Derby beim TSG ebenso Punkte für den Klassenerhalt einfahren wie Paul Fischbach mit seiner SG Meißner im Auswärtsspiel beim FC Großalmerode. © Ralf Walle

Witzenhausen. Am vorletzten Spieltag vor der Winterpause in der Kreisoberliga müssen die meisten heimischen Teams auswärts antreten. Es stehen aber auch zwei Derbys auf dem Programm: Der FC Großalmerode trifft auf die SG Meißner, der TSG erwartet Aufsteiger Rot-Weiß zum Duell um die Nummer eins in Fürstenhagen (alle Spiele am Sonntag um 14.30 Uhr).