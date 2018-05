Letzter Kreisoberliga-Koppelspieltag

Heute und am Sonntag nochmals 13 Begegnungen - Alle abstiegsgefährdeten Teams mächtig gefordert

+ Kampf um den Ball: Gefordert sind am Wochenende sowohl die Kicker des SSV Witzenhausen als auch die der SG Meißner in der Kreisoberliga gleich zweimal. Foto: E. Meyer

Witzenhausen. Noch einmal 13 Begegnungen stehen am heutigen Freitag und am Sonntag in der Fußball-Kreisoberliga auf dem Programm. Damit sind dann die vielen Nachholspiele nahezu abgeschlossen. Hoch her dürfte es in den heutigen Kellerduellen zwischen der SG Meißner und der SG Pfaffenbachtal/Schemmergrund sowie auch im Heimspiel des SSV Witzenhausen gegen den VfR Wickenrode gehen.