4:0 - SG Meißner atmet auf

Witzenhausen. Der Klassenerhalt in der Fußball-Kreisoberliga rückt für die SG Meißner nach dem wichtigen Erfolg gegen Pfaffenbachtal/Schemmergrund immer näher. Hingegen läuft beim VfR Wickenrode und der SG Werratal kaum noch etwas zusammen.

Waldkappel - Lichtenauer FV 2:0 (1:0). In einer weitgehend ausgeglichenen Begegnung nutzten die Platzherren ihre Möglichkeiten einfach besser. Der LFV hingegen wusste auch mit den besten Chancen nichts anzufangen. So hatten erst Lukas Dickel und dann der allein auf TSV-Torhüter Gebhard zulaufende Atakan Polat in der ersten Halbzeit den 1:1-Ausgleich auf dem Fuß. Sie scheiterten aber beide. Nicht einmal einen Elfmeter konnten die Gäste zu einem Treffer nutzen. Nach einem Foul an Dickel zeigte der Unparteiische auf den ominösen Punkt, doch fand Karlheinz Wegendt in Johannes Gebhard seinen Meister (48.).

Tore: 1:0 Rattmann 17.), 2:0 Konate (54.).

Wanfried - Großalmerode 1:2 (1:0). Die Tonstädter bleiben die Mannschaft des zweiten Saisonteils in dieser Klasse, denn unter dem neuen Trainer Stefan Koch ging nach der Winterpause noch kein einziges Spiel verloren. In einem hitzigen Spiel erregten sich mehrfach die Gemüter auf beiden Seiten.

Großalmerode hatte zunächst einige Mühe, sich auf die lang geschlagenen Bälle des Gegners einzustellen, kam in der zweiten Halbzeit aber besser zurecht. Nach Hildebrandts Führungstreffer in der Schlussphase (78.) drängten die Wanfrieder mit aller Macht auf den Ausgleich. Selbst der VfL-Torhüter tauchte vor dem Kasten von FC-Schlussmann Daniel Gude auf, doch Gude erwischte einen großartigen Tag und war nicht mehr zu überwinden.

Tore: 1:0 Papendorf (3./Handelfmeter), 1:1 Nickel (56.), 1:2 Hildebrandt (78.).

SG Sontra - SG Werratal 4:0 (0:0). Mit einer guten Leistung überzeugten die Werrataler in der ersten Halbzeit und ließen nur zwei Chancen des Gegners durch Lindner zu. Nach dem Sontraer Führungstreffer zehn Minuten nach Wiederbeginn lief beim Tabellenletzten aber nichts mehr zusammen.

Tore: 1:0 Lindner (56.), 2:0 Greifenberger (61./Foulelfmeter), 3:0 Greifenberger (70.), 4:0 Dietel (88).

SSV Witzenhausen - Wickenrode 7:1 (1:0). Nach den ersten 45 Minuten sah es noch nicht nach diesem klaren Erfolg der Witzenhäuser aus, doch gegen die mehr und mehr nachlassenden Gäste brachen dann beim Sieger alle Dämme. Eine großen Tag im Team der Gastgeber hatte Florian Philipp. Erst schaffte er die 1:0-Führung und dann war er auch noch zum 4:0 und 6:1 erfolgreich. Zweimal trafen die SSV-Angreifer noch das Aluminium.

Tore: 1:0 Philipp (20.), 2:0 A. Simon (50.), 3:0 K. Simon (52.), 4:0 F. Philipp (58.), 4:1 Thoms (62.), 5:1 K. Simon (75.), 6:1 Philipp (78.), 7:1 K. Simon (86.).

SG Meißner - SG Pfaffenbachtal/Schemmergrund 4:0 (1:0). In der ersten Halbzeit lief bei den Platzherren nicht alles nach Wunsch, doch das 2:0 durch Pressler kurz nach Wiederbeginn brachte mehr Sicherheit in die eigenen Aktionen.

Tore: 1:0 Becker (17.), 2:0/3:0 beide Pressler (51./82.), 4:0 Pflüger (89.).

Wichmannshausen - Niederhone 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Schindewolf (46.), 2:0 Wieditz (50.), 3:0 N. Mell (76.). (eki)