SG Meißner fegt LFV vom Platz

Witzenhausen. Derzeit weit von den eigenen Ansprüchen entfernt ist der Lichtenauer FV in der Fußball-Gruppenliga. Nach dem erschreckend schwachen Auftritt am Ostersamstag bei der SG Meißner kassierte der LFV gestern gegen den SSV Witzenhausen zwei späte Gegentore und kam nicht über ein 2:2 hinaus.

Lichtenauer FV - SSV Witzenhausen 2:2 (1:0). Nach dem 2:0 des LFV durch Schlegel (67.) schien der erste Sieg der Gastgeber in diesem Jahr nahezu unter Dach und Fach, doch die Avakhti-Elf hatte die Rechnung ohne den nicht aufsteckenden SSV gemacht. „In der Schlussphase hatte man das Gefühl, dass die eigene Mannschaft förmlich um ein Gegentor bettelt“, sagte Lichtenaus Spielleiter Erkan Kilci.

Und prompt überschlugen sich in den letzten Minuten die Ereignisse. Erst schaffte Tim Heinemann den Anschlusstreffer, dann sah LFV-Torschütze Schlegel wegen Schiedsrichterbeleidigung die rote Karte (87.), nachdem er sich über einen nicht gegebenen Elfmeter erzürnt hatte, und schließlich gelang dem SSV noch der Ausgleich in der Schlussminute.

Tore: 1:0 Hoffmann (120.), 2:0 Schlegel (67.), 2:1 T. Heinemann (82.), 2:2 Philipp (90.).

Wickenrode - Niederhone 1:3 (0:1). Die erste große Chance hatten die Gastgeber durch Benjamin Nickel in der vierten Minute, doch in der Folgezeit war Niederhone im Zusammenspiel mit gelungenen Ballpassagen die bessere Mannschaft. Zu Beginn der zweiten Hälfte verpassten die Gäste nach drei vergebenen Großchancen die Vorentscheidung und hätten beinahe noch den 2:2-Ausgleich durch Norman Thoms in der Schlussphase kassiert.

Tore: 0:1 Steinrücken (14./Foulelfmeter), 0:2 Bottner (56.), 1:2 B. Nickel (72.), 1:3 Grauer (90.+1).

SG Werratal - Wichmannshausen 0:5 (0:1). Mit einer guten Einstellung hielten die Platzherren lange gut mit, ohne sich allerdings zwingende Torschancen erarbeiten zu können. Sechs schwache Minuten der Krumbein-Elf nutzte der Tabellenführer dann zu drei Treffern zwischen der 54. und 59. Minute .

Tore: 0:1 Stöhr (12.), 0:2/0:3 beide Mangold (54./57.), 0:4 Wieditz (59.), 0:5 Stöhr (72.).

Ostersamstag

SG Meißner - Lichtenauer FV 6:0 (5:0). Die Zuschauer auf dem Sportplatz in Laudenbach staunten am Ostersamstag nach dem furiosen Auftakt der Gastgeber nicht schlecht, denn schon nach 28 Minuten hatten zweimal Marcel Pressler, Paul Fischbach, Emanuel Stöber und Moritz Becker eine zwischenzeitliche 5:0-Führung herausgeschossen. „Wir haben mit unseren Toren das nachgeholt, was wir noch zwei Tage vorher in Wendershausen versäumt haben“, sagte SG-Sprecherin Susanne Kraus nach der großartigen Mannschaftsleistung des Siegers.

Im Team der Spielgemeinschaft ragte Marcel Pressler noch heraus. „Er war an allen Treffern beteiligt und hat wieder ein ganz starkes Spiel gemacht“, lobte Kraus den dreifachen Torschützen. Hingegen enttäuschte der Gegner aus Hessisch Lichtenau in allen Belangen. „Meißners Sieg war verdient“, befand auch LFV-Spielleiter Erkan Kilci nach der bitteren Niederlage.

Die letzten 20 Minuten standen die Gäste nur noch mit zehn Akteuren auf dem Rasen, nachdem sich Lütfi Elevli wegen Meckerns die Ampelkarte eingehandelt hatte.

Tore: 1:0 Fischbach (14./Foulelfmeter), 2:0/3:0 beide Presslar (17./19.), 4:0 Stöber (21.), 5:0 Becker (28.), 6:0 Pressler (77.).

SG Pfaffenbachtal/Schemmergrund - Großalmerode 1:2 (0:2). Obwohl die Gäste längst nicht alle Möglichkeiten in der ersten Hälfte nutzten, war ihr Trainer Stefan Koch durchaus mit der Leistung seiner Schützlinge in den ersten 45 Minuten zufrieden. „Nach dem Wiederanpfiff haben wir uns aber zu sicher gefühlt und nachgelassen“, monierte der FC-Coach nun die Einstellung seiner Kicker. Hose schaffte für die Platzherren eine Viertelstunde vor dem Schlusspfiff noch den Anschlusstreffer, am Ende war der Erfolg für die meist dominierenden Tonstädter aber hoch verdient.

Tore: 0:1 Nickel (35.), 1:1 Eichler (40.), 1:2 Hose (75.). (eki)