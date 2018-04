BSA nach 1:0 wieder dran

Witzenhausen. Im Aufstiegskampf in der Fußball-Kreisoberliga ist die TSG Bad Sooden-Allendorf nach ihrem gestrigen 1:0-Sieg im Spitzenspiel gegen die SG Herleshausen/Nesselröden/Ulfegrund und der Wanfrieder Niederlage in Großalmerode wieder voll im Geschäft.

Bad Sooden-Allendorf - SG Herleshausen/Nesselröden/Ulfegrund 1:0 (1:0). Mit einer Top-Leistung warteten die Gastgeber in der ersten Halbzeit auf und setzten den Gegner mächtig unter Druck. Pech aber für die Immig-Elf, dass sich Torhüter Niklas Grunewald nach dem Wechsel nach einem Zusammenprall mit Gästeangreifer Wetterau verletzte und mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Gäste kamen nun besser ins Spiel und hatten in der Schlussphasenoch drei gute Möglichkeiten, doch der nun im Tor stehende Bastian Werner hielt den BSA-Sieg fest.

Tor: 1:0 Aldinger (22./Elfmeter nach Foul an Jando).

SG Meißner - SG Sontra 0:1 (0:1). Auch wenn sich die Gastgeber in den 90 Minuten nur wenige zwingende Torchancen erarbeiteten, verlangten sie dem Favoriten alles ab. „Über weite Strecken war es ein Duell zweier Mannschaften auf Augenhöhe“, sagte Meißners Sprecher Norman Kraus. Allerdings waren die Sontraer nach der 1:0-Führung kurz vor der Pause (44.) in der zweiten Hälfte einem zweiten Treffer näher als die Platzherren. So verschoss Gästestürmer Auerswald einen Foulelfmeter (48.), während Meißners Torhüter Marvin Heckmann in der Schlussphase zweimal prächtig reagierte.

Tor: 0:1 Lindner (44.).

Großalmerode - Wanfried 3:1 (0:0). Mit dem starken Außenstürmer Ray Vogel zeigten sich die Tonstädter auf dem tiefen Untergrund sehr gut auf den Gegner eingestellt und brachten den Wanfriedern mit einer überzeugenden Vorstellung die zweite Saisonniederlage bei. Nach der 2:0-Führung von Nickel und Julian Alt wurde es für die Elf von SG-Trainer Stefan Koch nochmals eng, als erst Maik Hildebrandt und dann Konstantin Mura innerhalb kurzer Zeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden mussten. „Da war kurze Zeit keine Ordnung in unserem Spiel“, meinte Koch. Dann aber machte Danny Nickel mit seinem zweiten Treffer alles klar.

Tore: 1:0 Nickel (47.), 2:0 J. Alt (54.), 2:1 Roscher (70.), 3:1 Nickel (84.).

SG Werratal - SG Wehretal 1:4 (0:2). Ganz bitter für die Gastgeber war der frühe Rückstand durch ein Eigentor von Karl-Friedrich Theune schon nach vier Minuten. Als die Gäste kurz vor und nach der Pause auch noch auf 3:0 erhöhten, gingen die Köpfe bei Werratals Spielern nach unten. Zu mehr als dem Anschlusstreffer durch Lange reichte es nicht mehr.

Tore: 0:1 K. F. Theune (4./Eigentor), 0:2 Reinhardt (45.), 0:3 Dippel (48.), 1:3 Lange (65.), 1:4 Degenhardt (76.). (eki)