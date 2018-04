0:1 - Rückschlag für BSA

Witzenhausen. Einen Rückschlag im Kampf um einen Aufstiegsplatz in der Fußball-Kreisoberliga erlitt die TSG Bad Sooden-Allendorf durch die gestrige 0:1-Heimniederlage gegen den VfL Wanfried.

Bad Sooden-Allendorf - Wanfried 0:1 (0:1). Diese Begegnung stand für die Platzherren unter keinem guten Stern. So wurde der angeschlagene Mittelfeldspieler Philipp Immig erst in der Schlussphase eingesetzt, während Adnan Jando wegen einer Zerrung schon nach zehn Minuten ausgewechselt werden musste. Unmittelbar vorher hatte er eine Großchance zur 1:0-Führung nicht nutzen können.

„Wir haben lange nicht den Rhythmus gefunden und uns auch viele Abspielfehler geleistet“, sagte BSA-Trainer Jörg Immig. Als dann auch noch Steffen Faber frei vorm VfL-Keeper scheiterte (70.), blieb es beim Tor des Tages durch Gästestürmer Löffler (28.).

Großalmerode - SG Meißner 5:1 (2:1). Erst mit einer erheblichen Steigerung in der zweiten Hälfte brachten die Gastgeber die drei Punkte unter Dach und Fach. „In den ersten 45 Minuten hätten wir auch in Rückstand geraten können“, meinte FC-Trainer Stefan Koch, nachdem sich seine Mannschaft zunächst viele Abspielfehler leistete und der Gegner zu einigen guten Möglichkeiten kam.

Gleich fünf verschiedene FC-Kicker waren diesmal erfolgreich, wobei Christian Eichler mit einem sehenswerter Schlenzer von der Strafraumgrenze das Tor des Tages zur zwischenzeitlichen 4:1-Führung gelang.

Tore: 1:0 Hildebrandt (6.), 1:1 Pressler (37.), 2:1 Goßmann (42.), 3:1 Vogel (52.), 4:1 Eichler (78.), 5:1 Nickel (86.).

SSV Witzenhausen - SG Werratal 4:1 (1:0). Trotz enger Bewachung brachte Torjäger Kai Simon die Platzherren mit seinem Hattrick in der zweiten Halbzeit auf die Siegerstraße. Eine ausgezeichnete Note in den SSV-Reihen verdiente sich auch der unermüdliche Simon Tielkes, der seine starke Leistung mit dem Führungstreffer krönte. In den ersten 45 Minuten tat sich in einem zerfahrenen Spiel auf beiden Seiten zunächst nicht viel, später übernahmen die Witzenhäuser mehr und mehr das Kommando.

Tore: 1:0 S. Tielkes (21.), 1:1 Labes (54.), 2:1/3:1/4:1 alle Kai Simon (56./78./90.).

Wickenrode - SG Herleshausen/Nesselröden/Ulfegrund 0:6 (0:2). Nur in der ersten Halbzeit konnten die Platzherren noch einigermaßen mithalten, doch nach dem Wiederanpfiff war von Wickenrode überhaupt nichts mehr zu sehen. „Unser Sieg hätte nach weiteren nicht genutzten Chancen noch weitaus klarer ausfallen können“, meinte SG-Sprecher Friedhelm Rimbach.

Tore: 0:1 R. Gonnermann (17./Foulelfmeter)), 0:2 Wetterau (45.), 0:3/0:4 beide Weishaar (56./59.), 0:5 Wittich (79.), 0:6 Weishaar (90.).

Ferner spielten: Niederhone - SG Pfaffenbachtal/Schemmergrund 1:0, SG Wehretal - SG Sontra 4:1. (eki)