SG Werratal nach 2:0 über VfR Wickenrode mit der Mini-Chance auf den Klassenerhalt

Torjägerkanone geteilt: Danny Nickel und Kai Simon mit jeweils 28 Toren

Nichts für Fußball-Feinschmecker: Die SG Werratal um Karl Friedrich Theune (re.) feierte einen 2:0-Erfolg über den VfR Wickenrode und Maximilian Kreczmanski (li.).

Witzenhausen. In der Fußball-Kreisoberliga hat sich die SG Werratal am letzten Spieltag an Wickenrode vorbei auf den vorletzten Tabellenplatz vorgeschoben. Die Torjägerkrone geht mit jeweils 28 Toren an zwei Spieler. Witzenhausens Kai Simon erzielte ein Tor beim 2:2 in Wehretal, Danny Nickel traf dreimal beim 5:1 über HNU. Kurios: Beide Angreifer spielten angeschlagen.