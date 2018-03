LFV soll dreimal ran

Kreisoberliga-Nachholspiele über Ostern

+ Antritt: Seinen Gegenspieler versucht der Werrataler Karl-Friedrich Theune (rechts) abzuhängen. Foto: eki

wITZENHAUSEN. Drei Spiele an fünf Tagen über Ostern soll der Lichtenauer FV in der Fußball-Kreisoberliga bestreiten. „Eigentlich ist dies für Amateure unzumutbar“, sagt LFV-Trainer Feras Avakhti, der nicht an die Austragung des heutigen Heimspiels um 18.15 Uhr gegen die SG Pfaffenbachtal/Schemmergrund glaubt.