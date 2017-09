SSV-Taktik ging beim 2:1 voll auf

Witzenhausen. Erstmals erwischt hat es den Lichtenauer FV im sechsten Spiel in der Fußball-Kreisoberliga bei der unglücklichen 2:3-Heimniederlage gegen Titelfavorit TSV Wichmannshausen. Einen bemerkenswerten 2:1-Auswärtssieg schaffte Aufsteiger SSV Witzenhausen beim FC Großalmerode.

Lichtenauer FV - Wichmannshausen 2:3 (2:1). Heute hat nicht die bessere Mannschaft, sondern die mit der größeren Erfahrung gewonnen“, bilanzierte LFV-Spielleiter Erkan Kilci die kurzweiligen 90 Minuten. Schon nach 50 Sekunden wurden die Gastgeber kalt erwischt, als sich Wieditz auf der linken Seite durchsetzte und Torhüter Michael Rippe mit einen Schrägschuss überlistete.

Es folgte ein mächtiges Aufbäumen der engagierten Hausherren, die sich noch vor der Pause mit zwei Treffern durch Schlegel und Polat zur eigenen 2:1-Führung belohnten. Ein Fehler von Verteidiger Vogl, der das Leder nicht rigoros aus der Gefahrenzone beförderte, bedeutete den 2:2-Ausgleich. Den Siegtreffer erzielten die Wichmannshäuser sogar in Unterzahl, nachdem ein Spieler die Ampelkarte gesehen hatte (65.).

„Da hat man die ganze Erfahrung unseres Gegners gesehen. Unsere junge Mannschaft hat gestürmt und wollte den Sieg, ist dabei aber in einen Konter gelaufen“, sagte Kilci, der seiner Truppe nach dem großen Einsatz aber überhaupt keinen Vorwurf machte.

Tore: 0:1 Wieditz (1), 1:1 Schlegel (31.), 2:1 Polat ((45.), 2:2/2:3 beide Mangold (51./77.).

Bad Sooden-Allendorf - Waldkappel 4:1 (1:1). Mit dem Verwerten der eigenen Torchancen haperte es bei den Platzherren zunächst gewaltig. „Wir hätten zur Pause durchaus mit 3:1 oder 4:1 führen können, haben aber eine frühzeitige Vorentscheidung verpasst“, sagte BSA-Trainer Jörg Immig. So schaffte nur der in die Offensive beorderte Abwehrchef Adnan Jando einen Treffer zum 1:1-Ausgleich in den ersten 45 Minuten. Auch nach der 2:1-Führung durch Mannschaftsführer Sebastian Jilg konnten sich die Kurstädter ihrer Sache bis in die Schlussphase nicht sicher sein, erst dann machten erneut Jilg und nochmals Jando die Sache mit ihren späten Treffern klar.

Tore: 0:1 Rattmann (23.), 1:1 A. Jando (30.), 2:1 Jilg (52.), 3:1 Jilg (85./Foulelfmeter), 4:1 Jando (87.).

Großalmerode - SSV Witzenhausen 1:2 (0:0). Der Aufsteiger zeigte sich taktisch gut eingestellt, agierte aus einer kompakten Defensive und verlegte sich meist auf Konter. Trotz optischer Vorteile fiel den Tonstädtern vorm gegnerischen Kasten wenig ein, zumal SSV-Torhüter Fabio Schinkel und seine Vorderleute eine starke Leistung zeigten.

Nach der 1:0-Führung der Gäste durch Grote kurz nach dem Wiederanpfiff überschlugen sich die Ereignisse. Wenig später wurde auf der Gegenseite FC-Angreifer Sebastian Becker im Strafraum von den Beinen geholt, doch Danny Nickel scheiterte mit dem fälligen Strafstoß am blendend reagierenden Schinkel. Und kurz darauf waren wieder die Witzenhäuser dran, doch Dennis Baum traf nur den Pfosten.

Tore: 0:1 Grote (48.), 0:2 Baum (70.), 1:2 Eichler (84.).

Wickenrode - SG Pfaffenbachtal/Schemmergrund 3:0 (3:0). Fünf Minuten reichten den Gastgebern, um sich den Sieg mit drei Toren zwischen der 32. und 36. Minute zu sichern. Ansonsten boten beide Rivalen nur magere Fußballkost. Der Sieg der Gastgeber geriet dann nicht mehr in Gefahr. VfR-Torhüter Cucuz war nach einer guten SG-Möglichkeit in der Schlussphase auf dem Posten und parierte auch den Nachschuss.

Tore: 1:0 Alkin (32.), 2:0 Bode (34.), 3:0 Guerleyen (36.). (eki)