Tabellenspitze in Gefahr

Ball am Fuß: Spielstark und torgefährlich ist Hares Corbo hier im roten Trikot des Lichtenauer FV.

Witzenhausen. Das Topspiel zwischen Spitzenreiter Lichtenauer FV und dem unmittelbaren Verfolger TSG Bad Sooden-Allendorf überstrahlt die restlichen Begegnungen am Wochenende in der Fußball-Kreisoberliga.

Wanfried - SG Meißner (Samstag, 15.30 Uhr). „Wir wollen auf der zuletzt in Hessisch Lichtenau gezeigten Leistung aufbauen und in Wanfried etwas mitnehmen“, sagt der selbstbewusste SG-Trainer Norbert Toby. Seine ehrgeizige Mannschaft tritt wieder mit dem zuletzt aus privaten Gründen fehlenden Abwehrchef Thomas Lehmann an. Noch verletzt ist Moritz Becker.

Lichtenauer FV - Bad Sooden-Allendorf (Sonntag, 15 Uhr). Nach den Punktverlusten beider Rivalen am Mittwoch haben die Kurstädter immer noch die Möglichkeit, die Gastgeber mit einem Sieg zunächst einmal vom Tabellen-Thron zu stürzen. „Wir haben die Niederlage gegen Rot-Weiß Fürstenhagen abgehakt und können am Sonntag wieder auf Kapitän Sebastian Jilg und Stürmer Tim Range zurückgreifen“, sagt BSA-Trainer Jörg Immig.

Auf der anderen Seite setzen natürlich auch die Platzherren auf ihre große Spielstärke, obwohl es ähnlich wie bei BSA zuletzt nicht so gut bei der Chancenverwertung klappte. Verzichten muss der LFV allerdings auf seine beiden Mittelfeldakteure Eduard Grosu und Lütfi Elevli.

Niederhone - Großalmerode (Sonntag, 15 Uhr). Ganz bitter für die Gäste ist der längere Ausfall von Torjäger Danny Nickel. Der Vollblutstürmer zog sich eine Verletzung am Kahnbein zu, die seinen Einsatz laut Trainer Stefan Koch in diesem Jahr nicht mehr zulässt. „Ohne Danny wird es natürlich viel schwerer, doch wir wollen und müssen als Mannschaft auftreten“, sagt der FC-Coach vor dem Duell gegen den unberechenbaren Gegner.

Für die Tonstädter ist es bereits das neunte Auswärtsspiel in dieser Saison, hingegen bekamen die FC-Fans ihre Mannschaft erst dreimal im heimischen Schwarzenbergstadion zu sehen. Als Sturmspitzen könnten Ray Vogel oder Christian Eichler den verletzten Nickel ersetzen. Noch fraglich ist, ob Julian Alt aufgrund von Oberschenkelproblemen dabei sein kann.

SSV Witzenhausen - RW Fürstenhagen (Sonntag, 15 Uhr). Auch im sechsten Auswärtsspiel blieb der Aufsteiger aus Fürstenhagen am Mittwoch in Bad Sooden-Allendorf unbesiegt, hingegen wartet der SSV Witzenhausen daheim immer noch auf den ersten Punktgewinn und steht bereits mit dem Rücken zur Wand.

Bloß nicht abheben heißt die Devise bei den Rot-Weißen, die derzeit mit schon 18 Punkten auf dem Konto auf den fünften Tabellenplatz kletterten und am Sonntag wieder Cem Calisir einsetzen können.

TSG Fürstenhagen - Waldkappel (Sonntag, 15.30 Uhr). Noch vor zwei Wochen lagen die Waldkappeler weit abgeschlagen unten im Tabellenkeller, nun haben sie nach zwei Siegen hntereinander wieder den Anschluss geschafft und erzielten zuletzt beim 3:0-Sieg gegen die SG Wehretal so viele Tore wie in den vorangegangenen zehn Begegnungen zusammen. In Fürstenhagen gibt es für die Gäste ein Wiedersehen mit TSG-Angreifer Kevin Ketteritzsch, der einst für den TSV auf Torejagd ging. (eki)