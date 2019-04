Das Tor zur Meisterschaft steht ganz weit offen

Rein das Ding: Aus vollem Lauf befördert Rechtsaußen Mike Hoffmann vom Lichtenauer FV (links) das Leder am Weidenhäuser Verteidiger Youri Schurbert vorbei in den Strafraum.

Hessisch Lichtenau - Sperrangelweit auf steht das Tor zur Meisterschaft in der Fußball-Kreisoberliga nun für den Lichtenauer FV. Nach dem verdienten 2:0-Erfolg am Donnerstag gegen Verfolger SV Weidenhausen II fehlt dem LFV nur noch ein Sieg zum Titel. Im Gipfeltreffen in einer Woche bei der TSG Bad Sooden-Allendorf würde der Elf um Spielertrainer Alexandru Cucu sogar schon ein Punkt zum Triumph reichen.

Lichtenauer FV - Weidenhausen II 2:0 (2:0).„Weidenhausen muss bei uns gewinnen und wird sich nicht verstecken“, war sich Lichtenaus sportlicher Leiter Erkan Kilci im Vorfeld der Partie sicher. Das Gegenteil war zunächst der Fall. Mit übergroßem Respekt, ja fast schon ängstlich ging der Tabellendritte in die ersten 45 Minuten. Nach zehn Minuten übernahmen die Platzherren vor nahezu 200 Zuschauern endgültig das Kommando und drängten ihren Gegner in dessen Hälfte zurück. „Ich kann mir diesen Respekt vorm Tabellenführer nicht erklären. So jedenfalls war das nicht geplant“, sagte SV-Coach Alexander Henke später.

Als Folge der Überlegenheit erspielte sich der LFV gute Chancen. Nachdem Gästekeeper Hildebrand nach einem Schuss vor Benjamin Orschel noch auf dem Posten war (18.), senkte sich dann das Leder nach einer von Alexandru Cucu getretenen Ecke an Freund und Feind vorbei in die Maschen (29.).

Beim folgenden Dauerdruck des designierten Meisters hätten noch weitere Treffer nach sehr guten Möglichkeiten von Polat und Edeme fallen können, ehe erneut Cucu mit einem herrlichen Freistoß Sekunden vor der Pause erfolgreich war. „Eine hochverdiente Führung“, waren sich alle Besucher, darunter auch BSA-Trainer Jörg Immig, einig.

Mit einem anderen Gesicht präsentierten sich die Weidenhäuser nach dem Wiederanpfiff und brachten nun sogar das Gehäuse des vorzüglichen LFV-Keepers Bantis in Gefahr. Nachdem Jerome Kirschner mit seinem Schuss nur knapp das Tor verfehlt hatte (49.), hatten die Lichtenauer dann Riesenglück, dass das Leder nach einer weiteren Aktion Kirschners nur an den Pfosten klatschte (65.).

„Vielleicht hätte uns ein Anschlusstreffer nochmals Auftrieb gegeben, letztlich geht der Lichtenauer Erfolg aber aufgrund der starken ersten Halbzeit in Ordnung“, bilanzierte SV-Trainer Henke die 90 Minuten nach dem Abpfiff. Zwar gab es noch einige sehenswerte Aktionen auf beiden Seiten in der Schlussphase, doch in den letzten Minuten beschränkte sich der Spitzenreiter auf das Verwalten des Ergebnisses.

Tore: 1:0/2:0 beide Cucu (29./44.).

Rot-Weiß Fürstenhagen - Großalmerode 3:7 (2:3). Zur Halbzeit war bei den gastgebenden Rot-Weißen noch (fast) alles in Ordnung, doch beim Abpfiff verstanden Vorsitzender Holger Nolte und die Zuschauer die Fußball-Welt nicht mehr. „Ohne einen erkennbaren Grund ist die Mannschaft nach dem Wechsel eingebrochen und hat sich Fehler über Fehler in der Defensive geleistet“, meinte Nolte. So sahen die Platzherren bei den FC-Angriffen mitunter ganz alt aus und bekamen das überragende Trio Maik Hildebrandt, Danny Nickel und Ray Vogel überhaupt nicht in den Griff.

Tore: 1:0 Gaber (23.), 1:1 D. Nickel (28./Foulelfmeter), 1:2 Hildebrandt (35.), 2:2 Gaber (44.), 2:3 D. Nickel (45.), 2:4/2:5 beide Hildebrandt (47./57.), 2:6 D. Nickel (72.), 2:7 Hildebrandt (80.), 3:7 S. Scholz (85.). eki