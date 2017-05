Traum platzt kurz vor Schluss

Fußball-Kreisoberliga: Großalmerode nur 2:2 in Bad Sooden-Allendorf

+ Kampf um jeden Ball: Bad Sooden-Allendorfs Patrick Aldinger (li.) gegen Großalmerodes Sebastian Becker. Foto: Walle

Bad Sooden-Allendorf. Schluss, aus und vorbei: Der FC Großalmerode hat das Rennen um den zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Kreisoberliga verloren. Der Ex-Gruppenligist kassierte beim 2:2 (0:1) bei der TSG Bad Sooden-Allendorf den Ausgleich erst in der Nachspielzeit. Und weil im Parallelspiel fast zeitgleich Klei/Hun/Doh das Siegtor gegen Werratal erzielte, endet die Saison für den FCG nun schon am kommenden Samstag.