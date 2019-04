TSG BSA im Fernduell mit Adler II um den zweiten Platz

Zweimal auswärts und zwei Heimspiele: Waldemar Hein (links) muss mit seinem LFV am Freitag in Waldkappel und am Sonntag bei der SG Meißner antreten. Ray Vogel und der FC Großalmerode treffen erst auf die TSG BSA und dann auf den VfL Wanfried.

Witzenhausen – Ein pickepacke volles Programm erwartet an diesem Wochenende die Fußballer in der Kreisoberliga.

Drei Partien steigen bereits am Freitagabend (alle 18.15 Uhr), darunter auch das Verfolgerduell zwischen dem FC Großalmerode und der TSG Bad Sooden-Allendorf. Am Sonntag (alle 15 Uhr) folgt dann das ungleiche Duell zwischen Schlusslicht SG Meißner und Tabellenführer Lichtenauer FV.

Der Lichtenauer FV absolviert zwei Partien, beide auswärts und im tiefen Tabellenkeller der Liga. Vor dem Gastspiel am Sonntag in Velmeden beim Schlusslicht muss der Spitzenreiter zunächst am Freitag beim Viertletzten TSV Waldkappel antreten. „Wenn wir diese beiden Spiele gewinnen, dann hätten wir sechs Spieltage vor dem Saisonende zehn Punkte Vorsprung und wären dem Aufstieg einen großen Schritt näher gekommen“, sagt Lichtenaus Sportlicher Leiter Erkan Kilci. Gegen das damalige Schlusslicht Waldkappel kassierte der LFV am sechsten Spieltag Anfang September beim 2:1-Sieg das erste Gegentor. „Die SG Meißner hat bei uns zwar 0:3 verloren, aber wirklich ordentlich Fußball gespielt. Gemessen an diesem Spiel gehört die SGM nicht auf den letzten Tabellenplatz“, lobt Kilci. Kapitän Rene Krein hat seine Rotsperre abgesessen. „Wir wollen uns gut aus der Affäre ziehen. Wir wollen kompakt auftreten und nicht viele Chancen zulassen“, sagt Norbert Toby, Trainer der SG Meißner.

Viel haben die Akteure von Rot-Weiß Fürstenhagenin dieser Saison mit dem Tabellenführer Lichtenau zwar nicht gemeinsam, doch genau wie der große Liga-Favorit muss auch der Aufsteiger am Wochenende zweimal in der Fremde antreten. Am Freitag zunächst beim Tabellendritten Weidenhausen II, am Sonntag dann beim Vierten Frieda/Schwebda/Aue. „Wir wollen uns in beiden Spielen gut verkaufen. Wenn ein Punkt hängen bleibt, dann sind wir zufrieden“, sagt der RW-Vorsitzender Holger Nolte. Kein unmögliches Unterfangen. Weidenhausen II fegte der Aufsteiger in der Vorrunde mit 5:0 weg, gegen FSA gab’s ein Remis.

Eigentlich müsste sich Trainer Stefan Koch auf die zwei Heimspiele seines FC Großalmerode freuen. Aber wegen eines Junggesellenabschiedes werden einige Akteure sowohl die Partie am Freitag gegen die TSG Bad Sooden-Allendorf als auch das Spiel am Sonntag gegen den VfL Wanfried verpassen. „Einige Spieler sind von Freitag bis zum Sonntag in Österreich, das ist nicht zu ändern. Fußball ist für uns alle halt nur ein Hobby. Es ist aber auch klar, dass wir nur mit Siegen gegen diese beiden Gegner unsere letzte Chance auf den zweiten Tabellenplatz erhalten werden“, sagt Koch.

Ein echtes Kontrastprogramm erwartet dagegen die TSG Bad Sooden-Allendorf. Nach dem Gastspiel am Freitag in Großalmerode geht es am Sonntag gegen den SSV Witzenhausen, der nach dem 4:1 zuletzt über Wehretal wieder Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt geschöpft hat. „Einfach wird das nicht“, glaubt BSA-Coach Jörg Immig. In Großalmerode habe man sich immer schwergetan. „Aber egal. Im Zweikampf mit Weidenhausen II müssen wir aus diesen beiden Partien sechs Punkte holen“, sagt Immig, der auf Kleeberg verzichten muss.

Das Selbstvertrauen der Spieler der TSG Fürstenhagendürfte nach dem 1:5 in Niederhone nicht angewachsen sein. Allerdings könnte der Gruppenliga-Absteiger mit einem Sieg über den Vorletzten Wehretal einen großen Schritt in Richtung stressfreies Saisonende machen. raw