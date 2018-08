Gruppenliga-Absteiger  TSG Fürstenhagen peilt Spitzenplatz an

Neuer Anlauf in der Kreisoberliga

+ © Foto: Enrico Oliveira Die Verantwortlichen und die Neuzugänge des TSG Fürstenhagen: (Hinten links) Enrico Oliveira (Sportliche Leitung), Daniel Christl (Trainer) und Andreas Nink (Co-Trainer und Torwart). (Vorne) Robin Beck (Lichtenauer FV), Jonas Haupt (TSG Wattenbach), Kevin Ketteritzsch (TSG Wattenbach), Johann Härtel (RW Fürstenhagen), Daniel Hobein (TSG Fürstenhagen II). Es fehlt: Julian Schlegel (Lichtenauer FV). Foto: Enrico Oliveira © Foto: Enrico Oliveira

Fürstenhagen. Es gibt sicherlich einfachere Aufgaben, als ein Team nach vielen Rückschlägen in eine neue Saison zu führen. Doch nach dem Abstieg aus der Gruppenliga freuen sich die Spieler und Verantwortlichen des TSG Fürstenhagen dennoch auf die am Samstag beginnende neue Serie in der Fußball-Kreisoberliga.