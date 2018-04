Für SG Werratal geht es um viel

Witzenhagen. 13 Begegnungen innerhalb von drei Tagen stehen am Wochenende in der Fußball-Kreisoberliga auf dem Programm. Schlusslicht SG Werratal bestreitet zwei Heimspiele gegen den VfL Wanfried und die TSG Bad Sooden-Allendorf.

SSV Witzenhausen - Großalmerode (Heute, 18.30 Uhr). Etwas gutzumachen haben die Witzenhäuser nach der Heimpleite gegen die SG Meißner. Mit der gegen die SG in der zweiten Halbzeit gezeigten Leistung wird aber gegen die stabilen Tonstädter nichts zu bestellen sein. Allerdings gewann die Mannschaft von SSV-Trainer Christoph Waldheim das Hinspiel im Schwarzenbergstadion nach Toren von Julian Grote und Dennis Baum mit 2:1. Bei den Gastgebern ist Trainer Christoph Waldheim aufgrund eines Kurzurlaubs nicht dabei wie auch Torhüter Fabio Schinkel und Florian Philipp. Erstmals im SSV Tor wird heute Christoph Bindbeutel stehen.

Wichmannshausen - Lichtenauer FV (Heute, 18.30 Uhr). Auf dem Papier ist der Tabellenführer aus Wichmannshausen sicherlich der Favorit, doch LFV-Spielleiter Erkan Kilci erinnert sich noch an die ganz starke Leistung seiner Mannschaft im Hinspiel. „Da waren wir sogar die bessere Mannschaft, haben nach einer 2:1-Führung aber noch unglücklich mit 2:3 verloren“, so Kilci. Allerdings steht hinter dem Einsatz von Eduard Grosu und Waldemar Driegert aus beruflichen Gründen noch ein Fragezeichen. Gerade Driegert zeigte zuletzt im Auswärtsspiel bei der SG Wehretal eine ganz starke Leistung als kompromissloser Abwehrspieler.

SG Werratal - Wanfried (Heute, 18.30 Uhr). Noch hat sich die Mannschaft von Interimstrainer Volker Krumbein im Abstiegskampf nicht aufgegeben, doch mit jedem verlorenen Spiel wird der Druck am Ende der Saison größer. Und nun kommt mit den Wanfriedern ein Gegner, der im Aufstiegsrennen noch munter mitmischt.

Waldkappel - Bad Sooden-Allendorf (Heute, 18.30 Uhr). In Waldkappel lieferten sich beide Kontrahenten in der Vergangenheit schon viele spannende Spiele. Die Elf von BSA-Trainer Jörg Immig darf sich nach dem Rückschlag zuletzt auf eigenem Platz gegen Wanfried aber keine weitere Blöße im Kampf um einen Spitzenplatz geben.

SG Pfaffenbachtal/Schemmergrund - Wickenrode (Heute, 18.30 Uhr). In diesem Kellerduell der beiden nur um einen Punkt voneinander getrennten Mannschaften geht es für beide Rivalen um sehr viel.

SG Werratal - Bad Sooden-Allendorf (Sonntag, 15 Uhr). Für beide Rivalen steht im Kampf um den Klassenverbleib bzw. im Rennen um einen Spitzenplatz viel auf dem Spiel. Wichtig kann in diesem Vergleich auch sein, welche Mannschaft das jeweilige Freitag-Spiel besser weggesteckt hat.

SG Meißner - Wichmannshausen (Sonntag, 15 Uhr). Mit Unbehagen erinnert sich SG Meißners Trainer Norbert Toby an den 8. Oktober im vergangenen Jahr. Da bestritt seine Mannschaft das Hinspiel in Wichmannshausen und geriet mit 0:12 unter die Räder. Gleich sechsmal erfolgreich war seinerzeit TSV-Angreifer Bastian Degenhardt. „Das war schon eine empfindliche Klatsche. Wir sind zwar auch dieses Mal krasser Außenseiter wollen uns aber viel besser aus der Affäre ziehen“, so Meißners Coach. Nach dem 3:1-Erfolg der Spielgemeinschaft zuletzt in Witzenhausen ist das Selbsbewusstsein beim Aufsteiger noch größer geworden. Bis auf den noch verletzten Paul Fischbach sind alle Gästespieler einsatzbereit.

Großalmerode - SG Wehretal (Sonntag, 15 Uhr). FC-Coach Stefan Koch rechnet mit einem einsatzfreudigen Gegner, der im Kampf um den Klassenverbleib noch nicht aus dem Schneider ist. „Die Wehretaler stehen in der Tabelle drei Plätze hinter uns. Wir wollen die Punkte im Schwarzenbergstadion behalten“, so Koch.

SG Herleshausen/Nesselröden/Ulfegrund - SSV Witzenhausen (Sonntag, 15 Uhr). Gegen einen starken Gegner hatten die Witzenhäuser bei der 0:4-Niederlage im Hinspiel nichts zu bestellen. SG-Angreifer Lukas Wetterau brachte seine Mannschaft mit einem Hattrick bereits in der ersten Hälfte auf die Siegerstraße.

Christoph Bindbeute steht wie schon am Freitag im SSV-Gehäuse. Florian Philipp ist wieder einsatzbereit, dafür fehlt Jonas Heinemann.

Waldkappel - Wickenrode (Sonntag, 15 Uhr). Zum Hinspiel in Waldkappel trat Wickenrode nicht an, deshalb wurde auch diese Partie beim TSV angesetzt. (eki)