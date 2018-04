SG Werratal hofft nach 0:0 wieder

Sturmlauf: Über den rechten Flügel schaltete sich SG Meißners Außenverteidiger Julian Mendel (links) in dieser Szene in das Offensivspiel seiner Mannschaft gegen den TSV Wichmannshausen ein. Foto: E. Meyer

Witzenhausen. Immer größer wird der Abstand der TSG Bad Sooden-Allendorf zu den führenden Mannschaften in der Fußball-Kreisoberliga, nachdem die Immig-Elf auch beim Tabellenletzten SG Werratal nicht über ein 0:0-Unentschieden hinauskam. Im Tabellenkeller punkteten damit nur die Werrataler, während die SG Meißner und der VfR Wickenrode leer ausgingen.

SG Werratal - Bad Sooden-Allendorf 0:0. Die Angreifer standen in dieser Begegnung klar im Schatten der Abwehrreihen, denn hochkarätige Chancen blieben auf beiden Seiten während der 90 Minuten Mangelware. Einmal hatten die Fans der Gastgeber allerdings den Torschrei nach einer Aktion von Heinrich Theune auf den Lippen (16.). Der sah den gegnerischen Schlussmann zu weit vor seinem Kasten stehen und beförderte das Leder mit einem Distanzschuss aus nahezu 40 Metern Torentfernung an den Pfosten.

Danach sahen die Zuschauer zwar noch einige ansehnliche Aktionen, die sich aber zumeist im Mittelfeld abspielten.

Großalmerode - SG Wehretal 6:1 (5:1). „Momentan haben wir wirklich einen guten Lauf“, sagte Großalmerodes Trainer Stefan Koch nach dem souveränen Erfolg seiner Mannschaft im Schwarzenbergstadion. Und auch Danny Nickel stellt Woche für Woche seine Torgefährlichkeit unter Beweis und imponierte wieder einmal mit zwei Treffern.

Pech für die Gäste, dass sich der etatmäßige Torhüter nach einer Viertelstunde am Fuß verletzte und durch einen Feldspieler ersetzt werden musste. „Im Gefühl des sicheren Sieges haben wir in der zweiten Hälfte einen Gang zurückgeschaltet“, so Koch.

Tore: 1:0 Hildebrandt (5.), 2:0 Eichler (25.), 3:0/4:0 beide Nickel (35./37.), 4:1 Vogeler (39.), 5:1 Vogel (45.), 6:1 Hildebrandt (70.).

SG Meißner - Wichmannshausen 0:1 (0:1). Einen großen Kampf lieferten die Platzherren dem Spitzenreiter, standen am Ende aber doch mit leeren Händen da. „Es hätte nicht viel gefehlt und wir hätten in Laudenbach einen Punkt behalten“, sagte SG-Trainer Norbert Toby nach zwei Großchancen seiner Mannschaft in der Schlussphase.

Fünf Minuten vor dem Abpfiff traf nämlich Schwarz mit einem Kopfball nur die Querstange, eine Minute später scheiterte er nach einer Direktabnahme am blendend reagierenden Torhüter.

In der ersten Halbzeit hatten die quirligen Gäste weitgehend das Geschehen bestimmt und waren auch durch Schreiber in Führung gegangen. Dann stellte sich die Spielgemeinschaft immer besser auf den Spitzenreiter ein. „Nach dem Wiederanpfiff haben wir nur noch wenige Chancen des Favoriten zugelassen und meine Mannschaft hat trotz der hohen Temperaturen mächtig gekämpft“, lobte Toby seine Kicker.

Tor: 0:1 Schreiber (37.).

SG Herleshausen/Nesselröden/Ulfegrund - SSV Witzenhausen 3:0 (0:0). 20 Minuten vor dem Schlusspfiff sah es noch nicht nach dem klaren Erfolg der Gastgeber aus. „Wir hatten bis zu diesem Zeitpunkt einige gute Möglichkeiten insbesondere durch Kai Simon und Simon Tielkes, um selbst in Führung gehen zu können“, sagte SSV-Sprecher Wilfried Waldheim.

Am Ende brach aber noch das Unheil über die Gäste herein. Da erzielte der Gegner zwei Treffer durch Bohnwagner und Wittich binnen fünf Minuten, und kurz darauf sah SSV-Torjäger Kai Simon nach einer Unsportlichkeit die Ampelkarte (75.).

Tore: 1:0 Bohnwagner (70./Foulelfmeter), 2:0 Wittich (74.), 3:0 Biehl (85.).

TSV Waldkappel - Wickenrode 4:0 (2:0). Vor wenig Probleme wurden die Gastgeber gegen diesen Rivalen gestellt. „Wickenrode steckte das Freitagspiel offenbar noch mehr in den Knochen als uns das Spiel zwei Tage zuvor“, sagte Meißners Coach Michael Bös. Die Spielgemeinschaft ließ während der 90 Minuten keine zwingenden Torchancen des Tabellen-Vorletzten zu, hatte selbst aber auch einige Mühe, um zu eigenen guten Möglichkeiten zu kommen. Dennoch war die Partie nach den beiden Treffern von Kevin Christl zur Pause praktisch entschieden, denn der Gast beschränkte sich nach dem Wiederanpfiff nur noch auf Schadensbegrenzung.

Tore: 1:0 Christl (5.), 2:0 Christl (41./Foulelfmeter), 3:0 Rattmann (68.), 4:0 Thümling (88.). (eki)