LFV will die Revanche

Trifft er am Sonntag: Noch nicht wieder zu alter Gefährlichkeit hat SSV Witzenhausens Torjäger Kai Simon (rechts) zurückgefunden. Foto: E. Meyer

Witzenhausen. Wenige Tage nach der Trennung von Trainer Christoph Waldheim bekommt es Fußball-Kreisoberligist SSV Witzenhausen auf eigenem Platz mit Aufstiegsaspirant TSG Bad Sooden-Allendorf zu tun. Etwas gutzumachen hat der Lichtenauer FV ebenfalls daheim schon am Samstag gegen die SG Meißner

Lichtenauer FV - SG Meißner (Samstag, 17.30 Uhr). Noch in unangenehmer Erinnerung ist den Lichtenauern der 31. März dieses Jahres, als man in Laudenbach gegen die Meißneraner hoch mit 0:6 unterlag. „Das haben wir noch nicht vergessen“, sagt Erkan Kilci als sportlicher Leiter des LFV.

Seinerzeit war Meißners Torjäger Marcel Pressler gleich dreimal erfolgreich, und auch in dieser Saison zählt Pressler zu den gefährlichsten Stürmern in dieser Klasse. „Wir wollen drei Punkte und die Revanche, werden Meißner aber bestimmt nicht unterschätzen“, nennt Kilci die Vorgabe der Hausherren, die auf Hoffmann und Schledewitz verzichten müssen. Angeschlagen sind auch Hein und Krein.

Rot-Weiß Fürstenhagen - SG Frieda/Schwebda/Aue (Sonntag, 15 Uhr). Beide Rivalen zogen sich als Aufsteiger bisher ausgezeichnet aus der Affäre und verblüfften die Konkurrenz als Tabellenzweiter bzw. Fünfter mit starken Leistunge n. Die Rot-Weißen kassierten in dieser Spielzeit zwar schon drei Heimniederlagen, sind aber auswärts noch unbesiegt.

Diesmal können die Gastgeber auf den zuletzt fehlenden Angreifer Reinhold Gaber bauen, dafür sind C. Titan und Theil angeschlagen. Mit Verteidiger Timo Neuner und Neuzugang Mereile fallen zudem wichtige Akteure aufgrund von Verletzungen aus.

Das Duell der Kreisoberliga-Neulinge ist auch ein interessanter Vergleich der beiden Torjäger Nico Titan auf Fürstenhagener Seite und seinem Gegenüber Lucas Harbich.

SSV Witzenhausen - Bad Sooden-Allendorf (Sonntag, 15 Uhr). Der SSV ist in seiner derzeitigen Situation nicht zu beneiden. Noch immer wartet die Mannschaft auf den ersten Punktgewinn im Stadion an der Südbahnhofstraße, und mit Bad Sooden-Allendorf kommt nun ein auswärts noch unbesiegter Gegner. Bange machen gilt beim SSV jedoch nicht, die Anhänger hoffen endlich mal auf den Durchbruch und nach der Trennung von Trainer Waldheim auf eine Reaktion. Allerdings kommen die Gäste aus der Kurstadt mit der Empfehlung eines 4:1-Sieges nach einer starken Leistung am Mittwoch gegen die SG Meißner.

Wanfried - Großalmerode (Sonntag, 15 Uhr). Mit vier gewonnenen Heimspielen sammelten die Wanfrieder bisher die meisten Punkte aller Mannschaften auf eigenem Terrain. Es wird also nicht einfach für die Tonstädter beim punktgleichen Rivalen, der zudem noch ein Spiel weniger als die Koch-Elf ausgetragen hat. Für beide Kontrahenten gilt zudem die Devise, mit einem Sieg den Spitzenklubs auf den Fersen zu bleiben. Nur ein Punkt ist deshalb sowohl für die Platzherren als auch den FC zu wenig.

SG Wehretal - TSG Fürstenhagen (Sonntag, 15.30 Uhr). Bei beiden Rivalen produzierte die Torfabrik am vergangenen Wochenende auf vollen Touren. Während TSG-Trainer Daniel Christl und seine Mannschaft einen 7:2-Sieg daheim gegen Niederhone feierten, verschaffte sich die SG Wehretal mit dem 6:2-Erfolg gegen den SSV Witzenhausen etwas Luft am Tabellenende. Durchaus möglich, dass die Zuschauer erneut viele Treffer zu sehen bekommen. (eki)