Zwei starke Aufsteiger als Gegner

Witzenhausen. Mit dem starken Aufsteiger Rot-Weiß Fürstenhagen bekommt es der Tabellenzweite TSG Bad Sooden-Allendorf am Mittwoch in der Fußball-Kreisoberliga zu tun. Beim anderen Aufsteiger SG Frieda/Schwebda/Aue ist Spitzenreiter Lichtenauer FV morgen gefordert.

Bad Sooden-Allendorf - Rot-Weiß Fürstenhagen (Mittwoch, 15 Uhr). Im Kampf um einen Spitzenplatz wollen sich die Gastgeber gegen den Neuling natürlich keine Blöße geben. „Wir wissen um die Schwere der Aufgabe, denn Fürstenhagen hat schon einige bemerkenswerte Ergebnisse gegen starke Mannschaften erreicht“, sagt BSA-Trainer Jörg Immig. Zuletzt taten sich die Kurstädter gegen den vornehmlich auf die Defensive setzenden SSV Witzenhausen sehr schwer und entwickelten trotz spielerischer Vorteile kaum Durchschlagskraft vorm gegnerischen Tor. Zudem wird morgen auch noch der im Urlaub weilende Mannschaftskapitän Sebastian Jilg fehlen.

Nicht von Sorgen frei ist auch der Gast, denn gleich zwei wichtige Spieler fallen aufgrund von Knieproblemen aus. So muss Abwehrstratege Timo Neuner, der sich im Spiel gegen den FC Großalmerode verletzte, ebenso passen wie Neuzugang Mereile.

„Unter diesen Umständen wäre für uns schon ein Punktgewinn ein großer Erfolg“, sagt Fürstenhagens Sprecher Holger Nolte. Die Gäste hoffen auf den Einsatz des angeschlagenen Robert Theil, der mit seiner Erfahrung wichtige Impulse geben kann. Im Tor der Rot-Weißen steht in diesem schweren Spiel Michael Quinting.

SG Frieda/Schwebda/Aue - Lichtenauer FV (Mittwoch, 15 Uhr). Nicht unbedingt erwarten konnte man am Anfang der Saison, dass dieses Duell ein Spitzenspiel des Tabellendritten gegen den Tabellenführer sein würde. „Unser Gegner hat sich bisher hervorragend verkauft und schon gegen starke Mannschaften in dieser Klasse gepunktet“, ist Lichtenaus sportlicher Leiter Erkan Kilci natürlich bestens informiert. In fünf Heimspielen blieb die Spielgemeinschaft bisher ohne Niederlage und kassierte dabei erst drei Gegentore.

„Das wird für uns alles andere als ein Spaziergang. Wir dürfen den Gegner keinesfalls unterschätzen und müssen die Zweikämpfe annehmen“, sagt Kilci, der seine Mannschaft auch vor Friedas Torjäger Lucas Harbich und dem erfahrenen Mittelfeldspieler Müller warnt. Bei den Gästen fehlt Antreiber Eduard Grosu aus privaten Gründen, und auch der Einsatz des angeschlagenen Waldemar Schledewitz ist höchst fraglich. Die Gäste hoffen stattdessen darauf, dass Waldemar Hein und auch Kevin Christl wieder zur Verfügung stehen.

Die anderen drei Mittwoch-Begegnungen in dieser Klasse finden ohne Beteiligung einer Mannschaft aus dem Raum Witzenhausen statt. Spielfrei sind die SG Meißner, FC Großalmerode, TSG Fürstenhagen und SSV Witzenhausen. (eki)