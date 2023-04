Kreispokal in Bad Wildungen: SG oder TuSpo ins Endspiel?

Unbedingter Einsatz: Dennis Jakob (Mengeringhausen) beim Versuch, den Wildunger Tom Windhausen vom Ball zu trennen. Das © malafo

SG Bad Wildungen/Friedrichstein gegen TuSpo Mengeringhausen: Das Treffen im Halbfinale des Waldecker Fußball-Kreispokals heute (19 Uhr) hat seinen speziellen Reiz.

Bad Wildungen - In der vergangenen Saison spielten der aktuelle Spitzenreiter der Kreisoberliga und der Rangzehnten der Gruppenliga in der höheren Klasse noch gegeneinander, und es kann sein, dass sie es auch in der neuen Spielzeit tun. Doch natürlich ist das Duell auf Kunstrasen mehr als nur mögliches Vorgeplänkel oder eine Neuauflage vergangener Rivalitäten. Es geht schließlich um den Einzug ins Endspiel.

Den größeren Ehrgeiz scheinen die Gastgeber mitzubringen. „Es ist ein Traum von uns, das „Tripple“ zu schaffen: Hessenpokal, Waldecker Pokal und Meisterschaft“, sagt jedenfalls ihr Trainer Jan Leimbach. Es spricht von einem „echten Prüfstein“ für sein Team, das am Sonntag in Vasbeck dann auch sein Spitzenspiel in der Liga bestreitet. Es wolle gegen einen guten Gruppenligisten zeigen, „dass wir da mithalten können“.

TuSpo-Trainer Hintschich freut sich auf „intensiven Vergleich“

Leimbachs Kollege Oliver Hintschich gibt sich ein wenig reservierter. „Wir nutzen die Gelegenheit, um wieder in den Spielrhythmus zu kommen“, erklärt der TuSpo-Trainer – die Liga-Partie der Grün-Weißen zuletzt in Mengsberg war ja abgesagt worden. Die Mannschaft freue sich auf einen „intensiven Vergleich“, so Hintschich, der allen seinen Spielern, die in den letzten Wochen gut mitgezogen hätten, Einsatzzeiten geben will.

Der Kader der Gäste ist soweit komplett. Sie werden womöglich auf einen abwartenden Gastgeber treffen. Das deutet Jan Leimbach an, wenn er sagt: „Es ist schön, dass wir nicht gezwungen sind, immer das Spiel machen zu müssen.“Er setzt darauf, dass die Partie keine Folgewirkungen auf das Vasbeck-Gastspiel seiner Mannschaft hat.

Beide Kontrahenten sind nach der Winterpause in ihren Punktspielen ungeschlagen; die letzte Gruppenliga-Partie gewann der TuSpo im März 2022 mit 3:0. Der Sieger trifft im Finale entweder auf die SG Goddelsheim/Münden oder den TSV/FC Korbach, die am 4. Mai das zweite Halbfinale austragen. (dv/mn)