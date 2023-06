Frankenberger Kreispokal: Seriensieger FC Ederbergland muss diesmal lange zittern

Von: Wilfried Hartmann

Nur schwer zu stoppen: Maxim Zich (FC Ederbergland) setzt sich gegen Christoph Trusheim (links) und Philipp Kaiser (rechts) von der SG Oberes Edertal durch. © Michael Paulus

Der Seriensieger hat wieder zugeschlagen: Auch in der Saison 2022/23 heißt der Gewinner des Frankenberger Fußball-Kreispokals FC Ederbergland. Im Finale beim Gruppenligisten SG Oberes Edertal bog der FCE schon früh auf die Siegerstraße ein und gewann mit 2:1 (2:1).

Reddighausen – Es war der elfte Pokalsieg in Serie für den Vizemeister der Verbandsliga Mitte, der diesmal allerdings lange Zeit um den Erfolg zittern musste.

Die Gastgeber wollten gegen den Favoriten möglichst lange die Null halten – doch dieses Vorhaben gelang nicht. Der FCE legte zu Beginn ein hohes Tempo vor, insbesondere Moritz Graw war von der OE-Abwehr kaum zu stoppen. Schon nach zwei Minuten wollte Graw Sebastian Wack per Heber überlisten, noch ohne Erfolg. Der stellte sich aber vier Minuten später ein. An der Strafraumkante nahm Graw den Ball sehenswert an, drehte sich um seinen Gegenspieler und ließ Wack keine Chance – 0:1. Als nach elf Minuten Maxim Zich nach Kombination über Graw und Felix Nolte das 2:0 erzielte, schien die Partie den zu erwartenden Verlauf zu nehmen. „In der Anfangsphase haben wir das gut gemacht“, lobte FCE-Trainer Fabian Glaßl.

In der Folge allerdings schaltete der FCE überraschend einen Gang runter. Und als nach einer Unachtsamkeit Daniel Dithmar an den Ball kam und Nils Schneider zum Anschlusstreffer überwand, war die Partie plötzlich wieder offen.

Zwar blieb der FCE klar spielbestimmend, während OE sich nicht wirklich befreien konnte. Aber große Chancen wie der Pfostenschuss von Kemal Celik (21.) oder die von Maxim Zich, der nach einer Hereingabe von Nolte aus kurzer Distanz über das Tor schoss, blieben die Ausnahme. Die 2:1-Halbzeitführung für Ederbergland ging zwar völlig in Ordnung, allerdings blieb das Spiel spannend.

Und das blieb es auch nach der Pause, vor allem, weil die Gastgeber sich deutlich steigerten und sich mehr zutrauten. Trainer Oliver Sprang wechselte mit Janik Kroh eine zweite Spitze ein, spielte engagierter und verteidigte höher. Damit kam der FCE nicht zurecht, auch weil im Spiel nach vorne die Genauigkeit fehlte.

Den Torjubel hatten die Zuschauer nach 56 Minuten auf den Lippen, als FCE-Torhüter Nils Schneider gerade noch vor Kroh rettete. Auch Pascal Blank, der einen Fehler im FCE-Spielaufbau nutzte, verpasste das mögliche und zu diesem Zeitpunkt nicht unverdiente 2:2 (76.).

Allerdings ließ die FCE-Defensive nicht viel mehr zu. Während die Bemühungen der Gastgeber in der Schlussphase immer verzweifelter wurden, vergab Felix Nolte kurz vor Schluss zweimal gegen Wack die mögliche Entscheidung (86., 88.) – es waren die einzigen Chancen des FCE in Hälfte zwei und die Schlusspunkte in einem Pokalfinale, das bis zum Schlusspfiff von der Spannung lebte.

„Auch wenn es knapp war, es war ein verdienter Sieg für uns“, befand Glaßl. OE-Trainer Oliver Sprang wusste, dass sein Team die Partie in der Anfangsphase verloren hatte. Für die Leistung danach lobte er sein Team. „Der FCE musste sich hier mehr anstrengen als er das wollte. Ich bin sehr stolz auf die läuferische Leistung. Nach der Runde war es sehr überraschend, dass der Akku noch so gehalten hat.“