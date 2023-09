Kreispokal: SG Bad Wildungen mit mehr Glück vom Punkt

Von: Gerhard Menkel

Teilen

Traf erst zum Ausgleich, hatte dann Pech im Elfmeterschießen: Dominik Lüdtke. © Artur Schöneburg

Das Torspektakel, wenn man es so nennen soll, gab es diesmal erst vom Punkt. Im Elfmeterschießen ist die SG Bad Wildungen/Friedrichstein ins Halbfinale des Waldecker Kreispokals eingezogen.

Mengeringhausen - Mit 6:4 (1:1, 1:1) setzten sich die Gäste am Abend beim TuSpo Mengeringhausen durch, der seinen Titel also nicht verteidigen kann. „Am Ende musste einer weiterkommen“, kommentierte TuSpo-Geschäftsführer Thomas Mertens trocken den Kick, in den beide Mannschaften sicher nicht das Letzte investierten. Ob es die Wärme war, der Wettbewerb – die Partie kam nicht an ihre Vorgänger heran.

Bei den Gästen ließ Trainer Jan Leimbach zunächst Petro Kovalchuk, Eugen Ruf und Luca Witkowski auf der Bank Platz nehmen, sie hatten es nicht rechtzeitig zum Warmmachen geschafft. TuSpo-Trainer Stefan Krohne brachte erstmals Henry Hosse von Anfang an. Der hatte auch den ersten Abschluss.

Überhaupt begann das Viertelfinale nicht unflott. Schon in der 4. Spielminute ging die SG in Führung. Nach einem Ballverlust auf der rechten Mengeringhäuser Seite und kurzer Irritation wegen eines vermeintlichen Handspiels jagte Tom Windhausen einen zweiten Ball halbhoch aus 14 Metern ins Netz. Die SG schien besser im Spiel, aber zwingende Chancen sahen die knapp 100 Zuschauer nicht, obwohl beide Teams ab und an ordentlich kombinierten.

Ein Versuch von Marlon Paul, den SG-Keeper Kim Sippel prallen ließ (15.), Johannes Sürings Klärung gegen Max Jakobschak (27.) oder, auf der anderen Seite, ein Freistoß von Almedin Zahovic knapp vorbei am TuSpo-Tor (22.) und der geblockte Kracher von Kevin Wathling (28.), das war"s. Bis zur 35. Minute: Nach Flanke von Dennis Jakob ging Jakobschak gegen zwei Wildunger zum Kopfball, der Ball prallte genau zu Dominik Lüdtke, der zielgenau verwandelte.

Die Torhüter bekommen nicht wirklich was zu tun

Nach Wiederbeginn brachte Leimbach seine drei Stammspieler, doch die Partie wurde zäher. Die Teams mühten sich, aber Torgefahr? Ein Schuss von Windhausen, den Keeper Moritz Föll im Nachfassen sicherte, war noch das Beste für die SG (58.). Umgekehrt brachte Lüdtke den Kopf nicht hinter den Flankenball von Hosse (60.), zögerte Jakobschak zu lange (74.), zischte Pauls Ball knapp über die Latte (83.).

Im Elfmeterschießen wurde Lüdtke zum Pechvogel. Er verschoss den dritten Ball des TuSpo, für den Sven Schwedes, Tim Sommer und Hosse trafen. Bei der SG machten Zahovic, Windhausen, Kovalchuk, Wathling und Sippel den Ball jeweils rein.