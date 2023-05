Kreispokal: Goddelsheim/ Münden schlägt Korbach 5:2

Feier für den Mann des Abends: Jannik Guntermann (ganz rechts) nimmt die Glückwünsche von (v.l.) Michael Kuhnhenne, Florian Mitze und Stefanos Tziabazidis entgegen. Vorn der Korbacher Marcel Siebert. © Bauschmann

Jannik Guntermann hat die SG Goddelsheim/Münden ins Endspiel des Kreispokals geschossen. Mit vier Tore hatte er den größten Anteil am 5:2 (3:1)-Erfolg der Lichtenfelser m Halbfinale gegen den TSV/FC Korbach.

Münden - Mit einem Blitztor war die SG, die im Finale auf den TuSpo Mengewringhausen trifft, in Führung gegangen. Direkt vom Anstoß weg bekam Guntermann den Ball in den Lauf gespielt und schloss unhaltbar für Torwart Sören Beckmann ab. Nach 13 Sekunden.

Das 2:0 ließ derselbe Spieler drei Minuten später nach klasse Steckpass von Florian Mitze folgen. Und hätte sich Beckmann nicht mit Risiko in einen Drehschuss Guntermanns geworfen, dessen Hattrick wäre nach 20 Minuten perfekt gewesen.

Und Korbach? Spielte viel hintenrum, hatte mehr Ballbesitz, forderte aber die SG-Abwehr wenig. Offenbar konnte der TSV/FC den Ausfall der Offensivspieler Bjarne Deselaers, Steffen Emde und Eric Fuchs nicht ausgleichen. Erst in der 29. Minute (und nach einem Abseitstor) der erste Abschluss mit Wums, Agon Gashi schoss nach Konter knapp vorbei.

Zwei Foulelfmeter vor der Pause

Die Partie war jetzt munterer, gefährlicher die Heimelf. Dass der Assistent die Fahne hob, obwohl Guntermann in der eigenen Hälfte losgelaufen war, bewahrte den TSV/FC womöglich noch vor dem dritten Gegentor (32.).

Es fiel wenig später vom Punkt. Dominik Imöhl hatte Guntermann im Laufduell zu Fall gebracht, Tim Fresen verwandelte den Strafstoß wuchtig (38.). In der Nachspielzeit brachte ein weiterer Elfmeter die Gäste heran. Nachdem Gashi von Max Steger gelegt worden war, verwandelte Kevin Staniek.

Nach Wiederbeginn änderte sich die Szenerie nicht. Die Hansestädter waren öfter am Ball, aber selten in der Lage, die im Mannschaftsverband überragend verteidigenden Gastgeber in größere Verlegenheiten zu stürzen. Stattdessen erhöhte Guntermann, nachdem er sich gut durchgesetzt hatte, aus spitzem Winkel auf 4:1 (56.).

Beide Trainer nennen Sieg der SG verdient

Selbst als der jetzt offensiv eingesetzte Lukas Beil im Nachsetzen den TSV/FC auf 2:4 heranbrachte (69.), kam keine Spannung auf. In der Schlussminute band statt dessen Guntermann seinen Viererpack zu. Nach Querpass von Philipp Rothe erzielte er das 5:2.

Beide Trainer waren sich einig, dass die Heimelf verdient gewonnen hatte. „Die SG hat so gespielt, wie man ein Derby spielen muss“, sagte der Korbacher Uwe Tenbusch. Sein Kollege Jens Fresen wies darauf hin, dass der Gegner die bessere Spielanlage und mehr Ballbesitz gehabt habe, nannte aber neben der starken Defensivleistung noch einen Grund für den Erfolg: Seine Mannschaft habe ein tolles Umschaltspiel gezeigt. (dv)