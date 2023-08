KSV Baunatal gleicht in der 7. Minute der Nachspielzeit gegen Steinbach aus – 2:2

Teilen

Flog vom Platz: Baunatals Daniel Borgardt (links) nach einer Notbremse. Hier gegen Steinbachs Alexander Reith. © Ralph Görlich

In der Fußball-Hessenliga sah alles nach einem Sieg des SV Steinbach aus. Bis Baunatals Leon Lindenthal in der letzten Aktion des Spiels noch den Ausgleich erzielte.

Burghaun – Ganz spät jubelte der KSV Baunatal, ganz spät wurde der SV Steinbach geschockt: In der Fußball-Hessenliga deutete am Sonntag alles auf den ersten Saisonsieg des SVS hin. Bis zur letzten Minute führte Petr Paliatkas Mannschaft gegen den KSV zuhause 2:1. Mit der letzten Aktion des Spiels glich Leon Lindenthal jedoch für die Nordhessen aus.

Wegen zahlreicher Unterbrechungen lief bereits die siebte Minute der Nachspielzeit, Schiedsrichter Boris Reisert (Rödermark) hatte eigentlich nur vier angezeigt – Leon Lindenthal war’s egal. Nach einem Freistoß stieg er in der Mitte am höchsten und sorgte für Sprachlosigkeit unter den Anhängern des SVS – 2:2.

„Natürlich ist das enttäuschend, wir dürfen uns aber nicht beschweren und müssen uns an die eigene Nase fassen. Wir sind selbst Schuld, dass wir heute nicht gewonnen haben. Vor allem in Überzahl hätten wir die Partie entscheiden müssen, der letzte Pass hat aber einfach gefehlt“, so Steinbachs Trainer Paliatka nach dem ersten Punktgewinn der Saison.

Trotz Überzahl kamen die Steinbacher kaum zu zwingenden Chancen

In der Tat deutete im zweiten Durchgang viel auf einen Steinbacher Sieg hin: Alexander Reith traf zum 2:1 für die Gastgeber (58.) und drehte die Partie, zudem war Baunatal ab der 79. Minute nur noch zu zehnt: Daniel Borgardt wusste sich als letzter Mann nur noch mit einer Notbremse gegen Paliatka Jr. zu helfen und flog vom Platz. Wie von Paliatka angesprochen, kamen die Steinbacher trotz Überzahl jedoch kaum zu zwingenden Chancen, verpassten so das 3:1 und die Vorentscheidung – was sich wie so oft im Fußball rächen sollte.

Julian Berninger-Bosshammer hatte den KSV im ersten Durchgang in Führung gebracht, wie Lindenthal in der Nachspielzeit war auch er per Kopf erfolgreich. Philipp Bagus im Steinbacher Kasten war zwar noch dran, aus kurzer Distanz jedoch chancenlos (23.). Zu diesem Zeitpunkt war die Führung für die Elf von Tobias Nebe zwar nicht unverdient, beide Mannschaften schenkten sich jedoch nicht viel.

Für den KSV war es das zweite Remis im zweiten Saisonspiel

Die Partie war geprägt von robusten Zweikämpfen, weder Steinbach noch Baunatal wurden wirklich gefährlich. So war Berninger-Bosshammers Kopfball die einzige wirkliche Torchance für den KSV in der ersten Halbzeit. Auch auf der anderen Seite passierte lange nicht viel vor dem Tor von Yannick Wilke – bis Max Stadler in der Nachspielzeit auf Vorlage von Alex Reith zum Ausgleich traf.

„Zu diesem Zeitpunkt ein absoluter Nackenschlag für uns, da wir sonst eine gute erste Halbzeit gespielt haben“, ärgerte sich Nebe über den Ausgleich, war ansonsten aber zufrieden: „Wir sind natürlich glücklich und gehen hier mit einem positiven Gefühl raus. Trotz Unterzahl waren Glaube und Wille bis zum Ende da. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass Steinbach es verpasst hat, den Sack vorher zuzumachen.“ Für den KSV war es das zweite Remis im zweiten Saisonspiel. (Ralph Görlich)

Statistik Steinbach: Bagus; Paez (74. Prokopenko), T. Wiegand, F. Wiegand, Stadler (83. Queiros), Uth, Wittke (56. Scholz), Kehl (88. Neacsu), Hildenbrand, Reith, Kovac (62. Paliatka jr.) Baunatal: Wilke; Künzel (50. Mustapic), Hindemith (70. Rose), Milloshaj, Schäfer (46. Blahout), Lindenthal, Recker, Berniger-Bosshammer (83. Fischer), Springer, Borgardt, Krengel SR: Boris Reisert (Rödermark) - Z.: 250 Tore: 0:1 Julian Berninger-Bosshammer (23.), 1:1 Max Stadler (45.+2), 2:1 Alexander Reith (58.), 2:2 Leon Lindenthal (90.+7) Rote Karte: Daniel Borgardt (Baunatal, 79.) - wegen Notbremse