KSV Baunatal kassiert gegen Waldgirmes bittere 0:1-Niederlage

Umkämpft: Baunatals Nico Möller (rechts) will Max Schneider vom SC Waldgirmes abschütteln.

Das war bitter. Der Fußball-Hessenligist KSV Baunatal war im Heimspiel gegen den SC Waldgirmes zwar die bessere Mannschaft, kassierte aber eine unnötige 0:1-Niederlage.

Damit verpatzten die Nordhessen die Generalprobe für die 1. Runde im DFB-Pokal am 10. August gegen den Zweitligisten VfL Bochum.

Die Baunataler begannen schwungvoll. Mit seinem flexiblen System blieb der KSV zwar stets die spielbestimmende Mannschaft, hatte in der ersten Halbzeit allerdings zusehends Probleme, sich Chancen gegen das Abwehrbollwerk der Gäste herauszuspielen. Der frühere Lohfeldener Trainer Otmar Velte hatte sein Team gut auf die Baunataler eingestellt. So stand es zur Pause 0:0.

In der zweiten Halbzeit waren die Gastgeber druckvoller. Der KSV drängte die Gäste immer weiter zurück, und wäre nach der Doppelchance von Nico Schrader und Thomas Müller fast in Führung gegangen. Aber in die Drangphase der Hausherren hinein fiel das Tor plötzlich auf der anderen Seite. 30 Sekunden nach seiner Einwechslung traf Joker Laurin De Bona zum 1:0 (75. Minute). Die beste Chance auf den möglichen Ausgleich hatte Müller, der einen Foulelfmeter verschoss (78.).

„Bis morgen werden wir an der Niederlage zu knabbern haben, und dann freuen wir uns aber auf das Spiel gegen Bochum“, sagte KSV-Trainer Tobias Nebe.

KSV: Bielert - Krengel, Blahout, Künzel, Szczygiel - Borgardt - Möller (79. Üstün), Gül (67. Kardovic), Springer - Müller, Schmitt (46. Schrader)

SCW: Grutza - Fürbeth, Erler, Schmidt, Cost - Golafra, Schneider, Stephan (79. Glasauer), Cinemre - Dankof (74. De Bona), Hinz (63. Hartmann)

SR: Ulbrich (Büdingen) - Z.: 250

Tore: 0:1 De Bona (75.)