Pokalfieber beim KSV Baunatal steigt - Kartenverkauf ist gestartet

Ticketvorverkauf zur Partie gegen den VfL Bochum gestartet

+ © Christian Hedler Pure Emotionen: Die Baunataler Nico Schrader (links) und Manuel Pforr, die hier ein Tor im Derby gegen den KSV Hessen bejubeln, freuen sich auf den DFB-Pokal. © Christian Hedler

In einem Monat ist es soweit. Der KSV Baunatal empfängt am 10. August den Zweitligisten VfL Bochum in der ersten Runde des DFB-Pokals im Parkstadion.