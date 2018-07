VfL Wolfsburg schlägt KSV Baunatal 7:0: Keine Geschenke zum VW-Geburtstag

Baunatal. Nein, Maximilian Arnold hatte nicht zu viel versprochen. Der Profi des Bundesligisten VfL Wolfsburg hatte im Interview mit dieser Zeitung für das Fußball-Testspiel beim Hessenligisten KSV Baunatal "guten Fußball" angekündigt.

Und das Team von Trainer Bruno Labbadia sorgte für beste Einstimmung auf das WM-Halbfinale in Russland und gewann 7:0 (2:0). Dabei war das Spiel ein Geschenk des VW-Konzerns an den KSV – Anlass für die Begegnung war das 60-jährige Bestehen des Volkswagenwerks in Baunatal.

„Wir wollen ein unangenehmer Gegner sein“, hatte Baunatals Trainer Tobias Nebe im Vorfeld erklärt, „es wird wichtig sein, nicht in Ehrfurcht zu erstarren.“ Tatsächlich bot sich den Gastgebern vor 1000 Zuschauern im Parkstadion eine Großchance: Ecke Malte Grashoff, Kopfball Felix Schäfer – der Ball ging ans Außennetz.

Eine Führung der Baunataler wäre allerdings genauso überraschend gewesen wie der Ausgang am Glücksrad, das vor allem die kleinen Besucher auf der Haupttribüne begeisterte. Denn der Bundesligist bestimmte wie erwartet das Geschehen. Zweimal hatte KSV-Keeper Pascal Bielert bis dahin schon pariert: erst gegen Daniel Ginczek (7.), Vorarbeit Josip Brekalo), dann gegen Renato Steffen (10.). Nach 20 Minuten fiel das 1:0 für den Favoriten: Ginczek nach Pass von Felix Uduokhai.

An den Kräfteverhältnissen änderte sich auch nichts. Zwar legte Maximilian Blahout mal einen forschen Sprint über die rechte Seite hin (27.), die meisten Angriffe liefen aber nur in Richtung Baunataler Kasten – wenn man so will die Ginczek-Festspiele. Denn der Neuzugang vom VfB Stuttgart hatte nicht nur die meisten Abschlüsse, sondern stellte auch nach Zuspiel von Josuha Guilavogui auf 2:0 (32.)

Es hätte schon zur Pause gut und gern 3:0 oder 4:0 für die Wölfe stehen können. Doch Bielert zeichnete sich wiederholt aus – wie bei einem harten Kopfball von John Anthony Brooks kurz vor dem Wechsel. „Das ist ein schöner Test für uns. Baunatal schlägt sich allerdings auch ganz gut“, sagte der neue VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer nach der ersten Halbzeit. Zum zweiten Durchgang wechselte der Bundesligist erst mal munter durch. Coach Bruno Labbadia brauchte erst gar nicht den weiten Weg zur Kabine antreten. Seine elf Spieler für die zweite Hälfte machten sich ohnehin auf dem Feld warm. Bei einsetzendem Regen verlief die Partie zunächst etwas offener. Doch weitere Gegentreffer blieben den Baunatalern nicht erspart. Über das 3:0 der Niedersachsen in der 60. Minute freuten sich sogar all jene ein bisschen, die wegen des KSV gekommen waren. Denn den Treffer schoss der Nordhesse im VfL-Team – ja, genau, Yunus Malli.

Es war der Startschuss in eine torreiche Schlussphase. Das 4:0 erzielte Elvis Rexhbecaj nach herrlicher Vorlage von Riechedly Bazoer (68.), danach erhöhten Paul Seguin (73.) und Wout Weghorst (75.) nach Kontern. Kurz vor Ende lag der Ehrentreffer des Hessenligisten im Bereich des Möglichen: bei guten Chancen für Nico Schrader (einmal nach Vorlage von Brian Mitchell). Stattdessen setzte aber Bazoer auf der Gegenseite den Schlusspunkt (90.)

KSV Baunatal: Bielert (46. Graf) - Blahout (70. Cho), Borgardt, Künzel (46. Petrukhin) - Degenhardt (46. Möller), Schäfer (87. Hartwig), Grashoff (87. Kowalski), Krengel (70. Springer) - Sattorov (70. Lee), Müller (70. Mitchell), Üstün (46. Schrader). VfL Wolfsburg: Menzel - Uduokhai, Bruma, Brooks, Verhaegh - Gerhardt, Camacho, Guilavogui - Steffen, Ginczek, Brekalo. 2. Hälfte: Menzel - William, Jäckel, Knoche, Itter - Arnold, Rexhbecaj, Malli - Bazoer, Weghorst, Ntep (70. Seguin). Schiedsrichter: Kliebe (Hess. Lichtenau) Zuschauer: 1000. Tore: 0:1 Ginczek (20.), 0:2 Ginczek (32.), 0:3 Malli (60.), 0:4 Rexhbecaj (68.), 0:5 Seguin (73.), 0:6 Weghorst (75.), 0:7 Bazoer (90.)

Rubriklistenbild: © Archivfoto: Christian Hedler / nh