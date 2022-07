KSV Baunatal startet in Dietkirchen in die Hessenliga-Saison

Es ist eine kuriose Konstellation. Der TuS Dietkirchen geht in der Fußball-Hessenliga in seine vierte Saison in Folge. Na klar, in dieser Zeit war auch der KSV Baunatal immer in dieser Klasse vertreten, allerdings trafen beide Teams in drei Spielzeiten nur einmal aufeinander. Am Samstag (16 Uhr) kommt es in Dietkirchen nach langem Warten zum zweiten Duell.

Daniel Borgardt ist zwar bereits seit 16 Jahren beim KSV und startet morgen in seine zwölfte Herren-Saison – so eine Konstellation hat er aber auch noch nicht erlebt. Erinnert er sich an das einzige Duell mit Dietkirchen? „Ja klar, das gibt uns auch ein gutes Gefühl, denn damals haben wir gewonnen“, sagt der Kapitän. Im September 2019 setzten sich die Baunataler auswärts mit 2:1 durch.

Aber wie kommt es zu dieser außergewöhnlichen Situation? Ein Grund dafür ist Corona. Nach dem Dietkirchener Aufstieg im Sommer 2019 fand das Hinspiel beim TuS noch statt. Das Rückspiel fiel aufgrund des Pandemie-Beginns aus. In der folgenden Saison waren beide Duelle zu einer Zeit angesetzt, als die Spielzeit bereits abgebrochen war. Und in der vergangenen Serie spielten beide Vereine in der Vorrunde in unterschiedlichen Gruppen, im Anschluss der TuS in der Aufstiegsrunde, der KSV gegen den Abstieg.

Jetzt gibt es das zweite Duell. „Der Platz dort ist klein, es wird wohl viel mit langen Bällen gearbeitet werden“, vermutet Borgardt, dass eher die kämpferische Einstellung als die fußballerische Leistung gefragt sein wird. In der Vorbereitung blieben die Baunataler in den Testspielen ungeschlagen. Zum Abschluss gab es sogar einen überraschend hohen 7:1-Erfolg gegen das Verbandsliga-Topteam OSC Vellmar. „Auch wenn der Sieg gegen Vellmar etwas zu hoch ausgefallen ist, wir sind mit den Leistungen zufrieden“, sagt der Kapitän. „Aber wichtiger als die Ergebnisse ist, dass wir eine Einheit auf dem Platz waren. Jeder hat für jeden gekämpft. Diese Mentalität müssen wir jetzt nicht nur in der Vorbereitung, sondern auch in der Saison zeigen.“

Die Baunataler verpassten in der vergangenen Spielzeit ihr Ziel, die Aufstiegsrunde zu erreichen. Schließlich mussten sie sogar um den Klassenerhalt lange zittern. „Die letzten Jahre waren nicht gut. Wir wollen jetzt ein anderes Gesicht zeigen und attraktiven Fußball spielen“, sagt Borgardt und fügt hinzu: „Es ist wichtig, gerade die Heimspiele zu gewinnen.“

Nach seiner Knieverletzung im Spiel gegen Walldorf Anfang März wurde Borgardt der Meniskus herausgenommen. Aber schon vier Wochen später stand er wieder auf dem Platz. In der Vorbereitung hatte der KSV-Kapitän dann zwar zwischenzeitlich ein paar Probleme am operierten Knie, „jetzt ist aber wieder alles gut, ich bin schmerzfrei“, sagt er. So spielte Borgardt auch beim Test gegen Vellmar.

Natürlich freut sich KSV-Trainer Tobias Nebe darüber, dass sein Kapitän wieder fit ist. „Er ist ein absoluter Führungsspieler, der in jedem Spiel und Training vorangeht und immer 100 Prozent gibt“, sagt Nebe. Beim Auftakt fehlen Sebastian Schmeer (angebrochene Rippe), Markus Tare Neufang (Schambein-Entzündung), Justin Wrobleski (Schulter-Verletzung), Basel Kadmany (Adduktoren-Zerrung) und Jonas Springer (krank). Der Rest des Kaders fiebert dem Saisonstart entgegen – und dem zweiten Duell in Dietkirchen. (Manuel Kopp)