Müllers Tore geben Sicherheit

Hessenliga-Fußballer des KSV Baunatal gewinnen 3:0 gegen Neu-Isenburg

Thomas Müller hat einen Lauf. Der Stürmer des KSV Baunatal knüpfte im Heimspiel gegen die Spvgg. Neu-Isenburg nahtlos an seine starken Leistungen nach der Winterpause an. Beim 3:0-Erfolg des Fußball-Hessenligisten traf der 27-Jährige zweimal selbst, das 3:0 von Manuel Pforr bereitete er vor. Damit hat Müller vier der sechs Baunataler Hessenliga-Tore in 2019 erzielt.

Allerdings mussten die Gastgeber für den Sieg gegen das Schlusslicht härter arbeiten, als es das Ergebnis vermuten lässt. „Wir haben es uns gegen ein Team aus dem Tabellenkeller wieder einmal unnötig schwer gemacht. Wir waren zunächst zu überhastet und haben zu kompliziert gespielt“, sagte Müller.

Die Baunataler brauchten etwas Zeit, bis sie in die Partie fanden. In der zweiten Minute tauchte Neu-Isenburgs Lars Wolfarth im KSV-Strafraum auf, schoss aber knapp vorbei. Das war für die Gastgeber der Warnschuss. Fortan kontrollierten sie die Partie. Aber die Chancen blieben erst einmal aus. Im Angriffsdrittel fehlte die Genauigkeit. Bis zur 36. Minute: Nico Möller setzt Patrick Krengel auf dem Flügel ein. Seine perfekte Flanke verwertet Thomas Müller per Kopf zum 1:0.

Der KSV setzte nach, hatte aber Pech, als Pforr aus acht Metern die Unterkante der Latte (41.) traf. Dafür hatte Baunatal kurz darauf auf der anderen Seite Glück. Eigentlich war die Abwehr um den starken Niklas Künzel gut auf die langen Bälle der Gäste eingestellt und ließ nicht viel zu. Aber in der 45. Minute stand Dario Stange im Strafraum völlig frei, traf aber den Ball nicht richtig.

„In der zweiten Halbzeit stand das Spiel zunächst auf Messers Schneide“, sagte KSV-Trainer Tobias Nebe. Die Gäste pressten nun, bei Baunatal ließ die Konzentration nach. Und so war Neu-Isenburg plötzlich im Spiel und hätte durch Johannes Günther (55.) und Wolfarth (61.) ausgleichen können.

„Wir haben in dieser Phase aufgehört, Fußball zu spielen“, sagte Ersatz-Kapitän Daniel Borgardt. Er gehörte zu dem Trio, das dies in der 64. Minute änderte. Ballgewinn Borgardt. Pass auf Pforr. Der Stürmer legt im Strafraum quer – und Müller schiebt zum 2:0 ein. „Das Tor war wie eine Befreiung“, sagte Borgardt. Nun war sie da, die Sicherheit im Baunataler Spiel. Und plötzlich häuften sich die Chancen. Aber Pforr (72., 84.), Üstün (83.) und Borgardt (87.) verpassten die Entscheidung – zwischenzeitlich sah Neu-Isenburgs Damien Letellier nach Meckern und Ballwegschlagen in einer Szene die Gelb-Rote Karte (81.). Für den 3:0-Endstand sorgte Pforr nach einem Doppelpass mit Müller (89.). Der unermüdliche Stürmer hatte sich dieses Tor redlich verdient.

Nach dem Einzug in das Hessenpokalfinale haben die Baunataler nun auch in der Liga in die Erfolgsspur zurückgefunden. Das freute natürlich Trainer Nebe: „Wir haben in dieser Saison noch einige Höhepunkte vor uns. Aber ich bin froh, dass wir es heute erst einmal geschafft haben, den Alltag zu bewältigen. Der Pokalerfolg muss jetzt im Kopf erst mal in den Hintergrund rücken.“