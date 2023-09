KSV Baunatal verpflichtet Silas Hagemann, Tom Siebert verabschiedet

Von: Pascal Spindler

Neu in Baunatal: Silas Hagemann (rechts) mit Manuel Pforr. © KSV Baunatal/NH

Der KSV Baunatal hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich mit Silas Hagemann verstärkt. Derweil geht Tom Siebert bereits für einen anderen Klub auf Torejagd.

Baunatal – Noch ein Neuzugang für den KSV Baunatal. Der Fußball-Hessenligist hat Silas Hagemann verpflichtet. Der 21-Jährige spielte zuletzt für den KSV Hessen Kassel, trainiert bereits seit vergangener Woche mit der Mannschaft und ist ab sofort für die Baunataler spielberechtigt.

„Mit Silas Hagemann gehen wir unseren Weg, auf talentierte Spieler aus der Region zu setzen, weiter. Wir sind von seinen Qualitäten absolut überzeugt“, sagt Manuel Pforr, sportlicher Leiter bei den VW-Städtern.

Hagemann laborierte zuletzt an einer Muskelverletzung, wurde von den Baunataler Ärzten noch einmal gründlich durchgecheckt, bevor es grünes Licht für eine Verpflichtung gab. Der Offensivmann kam beim KSV Hessen Kassel in der vergangenen Saison in drei Regionalliga-Partien zum Einsatz, spielte sechsmal für die Reserve in der Gruppenliga.

Derweil hat Tom Siebert den KSV Baunatal verlassen. Der Stürmer spielt fortan für den FSV Wolfhagen in der Verbandsliga, wo er am vergangenen Spieltag bereits getroffen hat. „Tom ist ein ganz feiner Kerl, der für jede Mannschaft ein Gewinn ist. Bei uns wäre er leider nur noch Stürmer Nummer drei gewesen, weswegen wir der Anfrage aus Wolfhagen gerne entsprochen haben. Wir wünschen ihm viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe“, sagt Pforr.

