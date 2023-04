KSV Baunatal zu Gast bei Tabellennachbar Walldorf

Von: Wolfgang Bauscher

Es geht auch anders: Baunatals Jonas Springer (links), hier im vorigen Mai gegen den Bad Vilbeler Namrud Embaye, ist technisch versiert und überzeugt – wenn nötig – auch mit Zweikampfstärke. © Dieter Schachtschneider

Nach drei Partien ohne Niederlage und zuletzt der Heimpleite gegen Schlusslicht Steinbach II steht für den KSV Baunatal in Walldorf nun die nächste Bewährungsprobe an.

Baunatal – Die Negativserie des KSV Baunatal war mit dem 4:1-Heimerfolg über Dietkirchen am 25. März gestoppt. Es folgten drei weitere Partien ohne Niederlage, und für den Fußball-Hessenligisten schien sich eine Erfolgsserie anzubahnen. Doch bevor sie so recht begonnen hatte, war sie mit der Heimpleite gegen Schlusslicht Steinbach II am vorigen Samstagwieder zu Ende. Die nächste Bewährungsprobe steht den VW-Städtern am Sonntag ab 15 Uhr bei Rot-Weiß Walldorf bevor.

„Steinbach war eine arge Enttäuschung für uns. Aber wir lassen uns davon nicht runterziehen. Eher dient sie als Motivation, die Niederlage wettzumachen“, sagt Mittelfeldspieler Jonas Springer und verspricht: „Wir werden wieder ein anderes Gesicht zeigen.“ Mit Blick auf die Tabelle klingt beim 28-Jährigen dennoch Enttäuschung an. „Es ist bitter, dass wir unseren Vormarsch nicht fortsetzen konnten und den Anschluss nach oben verpasst haben“, sagt Springer.

220 Mal lief Jonas Springer in der Hessenliga auf

2016 vom OSC Vellmar zum Baunsberg gekommen, ist der Mittelfeldmann inzwischen einer der dienstältesten Spieler im Aufgebot von Trainer Tobias Nebe. Nur Kapitän Daniel Borgardt, mit dem Springer in dieser Serie meist eine gut funktionierende Doppelsechs bildet, Patrick Krengel und Felix Schäfer sind noch länger hier. 220 Mal lief Springer in der Hessenliga auf. Was ihn so lange in Baunatal hielt? „Umfeld und Infrastruktur passen hier, in der Mannschaft fühle ich mich wohl. Mit vielen bin ich befreundet, und Felix kenne ich ja sogar schon seit der Kindheit.“ Beide wohnten nicht weit voneinander entfernt, kickten zusammen auf dem Bolzplatz und als Bambini für den TSV Heiligenrode.

Einen Grund zum Wechseln gab es somit für den Kaufmännischen Angestellten nie. „Auch deshalb, weil ich den Anspruch habe, auf möglichst hohem Niveau zu spielen. Und was die Hessenliga betrifft, sind wir in der Region nun mal alternativlos“, sagt er.

„Walldorf hat uns immer sehr stark bespielt“

An die Gastspiele bei den Rot-Weißen, die als Siebter um einen Rang besser dastehen als die Baunataler und die am Mittwoch beim 1. Hanauer FC 3:4 unterlagen, hat Springer keine guten Erinnerungen. „Walldorf hat uns immer sehr stark bespielt“, betont er. Seine Chance suchen will der KSV gleichwohl. „Wir müssen gegenhalten und hinten dichtmachen. Und vorn unsere Möglichkeiten nutzen“, sagt Springer. Zuversichtlich ist auch Nebe: „Ich erwarte auf dem engen Kunstrasenplatz ein hektisches, stressiges Spiel. Wir müssen und werden diesmal hellwach sein“

Die Baunataler müssen neben Schäfer, Maximilian Blahout und Fatih Üstün auf den angeschlagenen Patrick Krengel verzichten. Innenverteidiger Niklas Künzel fehlt Gelb-Rot-gesperrt. (Wolfgang Bauscher)