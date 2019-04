Wenzel patzt bei KSV-Führung

Gruppenliga-Fußballer mit glücklichem Sieg

Im Spiel der Fußball-Gruppenliga (Gruppe 2) zwischen der FSK Vollmarshausen und dem KSV Hessen Kassel II lief die 40. Spielminute, als FSK-Torhüter Benjamin Wenzel nach einer Rückgabe versuchte, KSV-Stürmer Christian Wollenhaupt zu umspielen. Dies misslang gründlich. Wollenhaupt luchste ihm das Leder ab und brachte seine Junglöwen nach einer bis dahin relativ ausgeglichenen Partie 1:0 in Führung. Der Grundstein zum späteren 2:0 (1:0)-Sieg der Gäste war gelegt.

Der Reihe nach: KSV-Stürmer Michael Voss eröffnete mit einem Schuss aus zwölf Metern die Offensivaktionen des Spiels in der fünften Minute. Vollmarshausen wollte dem nicht nachstehen. Nach feiner Flanke von Leon Stolfo konnte die Gäste-Abwehr gerade noch vor dem heranstürmenden Tom Zappe klären (17.). Zehn Minuten später scheiterte Zappe mit einer Direktabnahme aus 16 Metern am Torhüter. Im Gegenzug klärt der überragende FSK-Abwehrchef Kevin Puzik vor Wollenhaupt. Die beste Chance der ersten Hälfte vergab Junglöwe Joannis Mitrou, als er allein auf und davon war und aus zehn Metern übers Vollmarshäuser Tor schoss (30.). So gingen die Teams mit der bis dahin glücklichen KSV-Führung in die Kabinen.

Die ersten zehn Minuten der zweiten Hälfte gehörten den Gästen, die auf die Vorentscheidung drängten. Die beste Möglichkeit entschärfte Pechvogel Wenzel, als er bravourös im kurzen Eck klärte (49.)

Miguel Schneppe fasst sich in der 56. Minute ein Herz und marschierte allein auf das Tor der Junglöwen zu (56.), wurde aber noch von Luis Allmeroth abgefangen. Nur eine Minute später scheiterte Tobias Voss mit einem tollen Schuss an der Torlatte des Junglöwen-Kastens. Im Gegenzug fiel Vorentscheidung. Mitrou hatte am Strafraum der Gastgeber das Leder erobert, flankte scharf nach innen, und der eingewechselte Selcuk Yikar lochte überlegt zum 0:2 ein (59.).

Nun ließen sich die Gäste das Spiel nicht mehr nehmen. „Unser Sieg ist verdient, wir hatten die bessere Spielanlage“, zeigte sich Thorsten Hirdes, Coach der Junglöwen, zufrieden mit seinem Team.

Vollmarshausen mühte sich redlich, einen Treffer zu erzielen. Der eingewechselte Marco Sirringhaus hatte die beste Möglichkeit, scheiterte aber aus acht Metern an einem Gegenspieler (81.). Allerdings hätte Mitrou nach einem erneuten Aussetzer der FSK-Abwehr auch das 3:0 erzielen können.

„Meine Mannschaft hat alles gegeben, in den entscheidenden Situationen waren die Gäste einfach cleverer“, zeigte sich FSK-Trainer Sead Hadzic nicht unzufrieden mit der Leistung seiner Elf.