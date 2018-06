Nordderby in Lohfelden zum Hessenliga-Auftakt

Kassel. Ende Juli geht die neue Saison der Lotto-Fußball-Hessenliga los. Am ersten Wochenende kommt es gleich zu einem nordhessischen Derby.

Am letzten Juli-Wochenende ist es soweit: Die Fußball-Hessenliga-Saison 2018/2019 beginnt mit dem vorgezogenen 21. Spieltag. Dabei kommt es, in guter Tradition, wohl schon am ersten Wochenende zu einigen Derbys (siehe unten). Noch ist der Spielplan vorläufig, die endgültigen Terminierungen werden am Freitag bei der Verbandssitzung entschieden, erklärt Michael Krannich, Geschäftsstellenleiter vom KSV Hessen Kassel.

Regionallliga-Absteiger Hessen Kassel muss demnach zum ersten Spiel der Saison am 28. Juli auswärts beim Nachbarn FSC Lohfelden antreten. Der KSV Baunatal empfängt zeitgleich die SG Barockstadt Fulda, die aus der Zusammenlegung von Lehnerz und Borussia Fulda hervorgegangen ist. Die dazugehörigen Hinspiele vom 4. Spieltag werden laut aktueller Planung schon am 25. August ausgetragen.

Der FC Ederbergland startet erst eine Woche später in die neue Saison. Zum Auftakt am 4. August stellt sich dort der KSV Hessen vor. Lohfelden empfängt dann zuhause Hadamar, Baunatal den FV Bad Vilbel. Am 11. August soll es in Kassel heißen: Aufsteiger gegen Absteiger. Der Neuling FC Eddersheim ist zu Gast in Kassel. Beide Klubs trafen sich bereits Ende März im Hessenpokal-Halbfinale, das die Löwen 2:1 gewannen.

Löwen testen gegen OSC Vellmar

Der KSV Hessen testet heute gegen den Hessenliga-Absteiger Vellmar. Anpfiff auf der zentralen Sportanlage (Mittelring) ist um 18.30 Uhr. (red)

Die ersten sieben Spieltage (vorläufig)

Samstag, 28. Juli, vorgezogener 21. Spieltag:

FSC Lohfelden – KSV Hessen Kassel, FC Gießen – SC Waldgirmes, KSV Baunatal – SG Barockstadt Fulda, FC Bayern Alzenau – SV Rot-Weiß Hadamar, Hünfelder SV – SV Buchonia Flieden. Sonntag, 29. Juli: VfB Ginsheim – SC Viktoria Griesheim, Türk Gücü Friedberg – FV Bad Vilbel, FC Eddersheim – Spvgg. Neu-Isenburg

Samstag, 4. August, 1. Spieltag: Gießen – Griesheim, Lohfelden – Hadamar, Hünfeld – Barockstadt, FC Ederbergland – Hessen Kassel, Alzenau – Ginsheim, KSV Baunatal – Bad Vilbel. - Sonntag, 5.8.: Friedberg – Neu-Isenburg, Eddersheim –Waldgirmes

Samstag, 11. August: Hessen Kassel – Eddersheim, Waldgirmes – Hünfeld, Barockstadt – Lohfelden, Hadamar – Gießen, Griesheim – Baunatal, Bad Vilbel – Alzenau, Flieden – Ederbergland. - Sonntag, 12.8.: Ginsheim – Friedberg

Mittwoch, 15. August: Waldgirmes – Ederbergland, Barockstadt – Eddersheim, Hadamar – Hünfeld, Griesheim – Lohfelden, Bad Vilbel – Gießen, Ginsheim – Baunatal, Alzenau –Friedberg, Flieden – Neu-Isenburg

Samstag, 18. August: Gießen – Barockstadt, Lohfelden – Waldgirmes, Hünfeld – Hessen Kassel, Ederbergland – Neu-Isenburg, Alzenau – Griesheim, Baunatal – Hadamar. Sonntag, 19.8.: Eddersheim – Flieden, Ginsheim – Bad Vilbel

Samstag, 25. August: Hessen Kassel – Lohfelden, Waldgirmes – Gießen, Barockstadt – Baunatal, Hadamar – Alzenau, Griesheim – Ginsheim, Bad Vilbel – Friedberg, Flieden – Hünfeld. - Sonntag, 26.8.: Neu-Isenburg – Eddersheim

Samstag, 1. September: Gießen – Hessen Kassel, Lohfelden – Flieden, Hünfeld – Neu-Isenburg, Bad Vilbel – Griesheim, Alzenau – Barockstadt, Baunatal –Waldgirmes. - Sonntag, 2.9.: Friedberg – Ederbergland, Ginsheim – Hadamar.

