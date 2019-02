Hessenligisten siegen: Dreimal Boukhoutta, zweimal Saglik und Petrukhin

Kassel – Die drei heimischen Fußball-Hessenligisten sind gerüstet: Eine Woche vor dem Rückrundenstart feierten Lohfelden, der KSV Hessen und Baunatal jeweils Heimsiege. Auffällig: die mehrfachen Torschützen.

Auf neuer Position I: Für den FSC Lohfelden startet die Rückrunde am kommenden Samstag mit einem Auswärtsspiel in Bad Vilbel. Der Test gegen Verbandsligist SSV Sand war der letzte in der Vorbereitung. Und Trainer Alfons Noja war mit dem 5:1 (2:1)-Erfolg seines Teams zufrieden. Vor allem, weil der FSC gegen Sand in der Sommerpause noch 2:3 verloren hatte. „Es ist eine Entwicklung zu erkennen“, freut sich der Coach.

Mounir Boukhoutta ragte besonders heraus. Eigentlich ist er Innenverteidiger, doch Noja setzt den 25-Jährigen derzeit im Sturm ein. Das funktioniert. Gegen Sand erzielte Boukhoutta gleich drei Treffer (13., 20. und 74.). Tjarde Bandowski (76.) und David Lensch (80.) waren für die weiteren Tore verantwortlich. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer hatte Tobias Oliev (17.) erzielt.

Personell sieht es für die Lohfeldener ebenfalls ganz gut aus. Nur Malte Bandowski (gesperrt), Enis Salkovic (verhindert) und Kristian Noja (angeschlagen) werden dem FSC in Bad Vilbel fehlen. Auch deshalb ist Boukhoutta vorn gefragt.

Auf neuer Position II: Mahir Saglik hat am Wochenende gezeigt, warum er für den KSV Hessen in der Rückrunde noch wichtig sein könnte. Beim Test gegen die SVG Göttingen erzielte der Neuzugang zwei Treffer (14. und 60.). Und auch wenn er sonst nicht so auffällig war auf dem Platz – er macht die Dinger. Profitiert hat er auch von einer Systemumstellung. Trainer Tobias Cramer wechselte von 4-1-4-1 zu 4-2-3-1 – Saglik spielte nicht mehr auf dem Flügel, sondern hinter dem einzigen Angreifer Sebastian Schmeer.

Neben Saglik waren dann auch Schmeer (9.) und Adrian Bravo Sanchez (58.) erfolgreich. Für Göttingen trafen Ali Ismael (42.), Benjamin Düll (66.) und Josu De Las Heras (68.) – die letzten beiden Treffer fielen in einer Phase, in der Cramer gerade fünf Mal gewechselt hatte.

Für die Löwen war es der vorletzte Test vor dem ersten Rückrundenspiel am kommenden Samstag im Auestadion gegen Neu-Isenburg. Am Dienstag treten sie noch gegen den Verbandsligisten CSC 03 an (18.30 Uhr).

Personell ist die Lage aber entspannt. Bis auf Sergej Evljuskin waren gegen den Landesligisten aus Niedersachsen alle dabei. Evljuskin fehlte wegen einer Zerrung. Sein Einsatz gegen Neu-Isenburg ist noch fraglich.

KSV: Hartmann - Najjar (65. Voss), Allmeroth (46. Häuser), Merle, Brandner (65. Ziegler) - Brill, Schwechel - Dawid (65. Mitrou), Saglik (65. Milloshaj), Bravo Sanchez - Schmeer (65. Mogge)

Auf neuen Wegen: Auch der KSV Baunatal feierte einen Testspiel-Sieg. Gegen den Verbandsligisten Sandershausen lag das Team von Trainer Tobias Nebe schnell 3:0 vorn. Innenverteidiger Vyacheslav Petrukhin erzielte zwei Tore nach Eckbällen (8. und 18.), Manuel Pforr legte nach (30.). In Hälfte zwei ließen es die Baunataler ruhiger angehen, Christopher Minne (66.) verkürzte. Die Partie der Baunataler am kommenden Samstag in Alzenau ist bereits abgesagt worden. Am Donnerstag steht ein letzter Test gegen CSC 03 an (18 Uhr).