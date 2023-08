Kunstschüsse als Dosenöffner: TSV Obermelsungen hofft weiter auf Svenja Boges Standards

Verbandsliga:

+ © Pressebilder Hahn Ein Volltreffer in Grün: Obermelsungens Standardspezialistin Svenja Boge. © Pressebilder Hahn

Svenja Boges herausragende Schusstechnik ist längst auch außerhalb des Kreises bekannt. Was ihr aber am 18. Spieltag der Frauenfußball-Verbandsliga der vergangenen Spielzeit gelang, war für sie dennoch etwas Besonderes: Boge machte den Heimsieg ihres TSV Obermelsungen über die SG Freiensteinau mit einem direkt verwandelten Eckball klar.

Obermelsungen – „Ehrlich gesagt sollte der Ball nicht dahin“, erinnert sie sich gut zwei Monate später mit einem Lächeln: Das eigentliche Ziel war die aufgerückte TSV-Verteidigerin Pia Karime. Und doch passt der Kunstschuss zur Saisonbilanz der 22-Jährigen, die für die als Tabellenfünfte ins Ziel gekommenen Obermelsungerinnen zwölf Treffer vorbereitete und zwölf selbst erzielte – davon sage und schreibe zehn nach ruhenden Bällen: Die Standardspezialistin verwandelte besagte Ecke, drei Elfmeter und sechs Freistöße direkt.

Als „extrem wichtige Spielerin“ stuft Nils Engelhardt daher seine Nummer 11 ein. Der TSV-Trainer weiß Boges besondere Fähigkeiten gerade in engen Spielen zu schätzen: „Svenjas Standards sind in vielen Momenten der Dosenöffner für uns“, sagt Engelhardt, der ihr neben der „überragenden Schusstechnik“ auch großen Trainingsfleiß attestiert. Boge sei im Prinzip immer da und hat alle Ligaspiele absolviert.

In Beiseförth fleißig geübt

Und gerade in den langen Monaten der Corona-Pause feilte sie in unzähligen Einheiten am Ausführen der Standards mit dem starken rechten Fuß. Auf dem Sportplatz ihres Heimatorts Beiseförth, aber auch in Obermelsungen. Dort half sie in der Rückrunde als Innenverteidigerin aus und gestaltete den Spielaufbau.

Wenngleich Boges Paraderolle die der Antreiberin im Obermelsunger 4:2:3:1-System sein dürfte. „Im zentralen Mittelfeld fühle ich mich am wohlsten. Aber ich spiele da, wo ich gebraucht werde“, betont sie. Im Alter von fünf Jahren startete sie ihre Fußball-Laufbahn in der Jugend der SG Beiseförth/Malsfeld, 2018 wagte sie schließlich den Wechsel nach Obermelsungen. Nicht nur aufgrund ihrer Tore hat Boge dort einen hohen Stellenwert. „Svenja setzt ihre Mitspielerinnen gut ein und geht auf dem Spielfeld auch verbal voran“, sagt TSV-Kapitänin Carolin Weißkopf über die Qualitäten ihrer Mitspielerin.

Sonderlob vom Trainer

Doch wer mit der Studentin spricht, merkt schnell, dass sie sich mit dem bisher Erreichten noch nicht zufriedengibt: Neben mannschaftlichen Zielen („oben mitspielen, nichts mit dem Abstieg zu tun haben“) will sie in der neuen Spielzeit weiter an ihren Führungsqualitäten arbeiten. Auch in ihrem Zweikampfverhalten sieht Boge noch Steigerungspotenzial.

Gut vorstellen kann sie sich, mittelfristig als Trainerin im Jugendbereich einzusteigen. Und vielleicht wird man die Allrounderin irgendwann im Trikot eines höherklassig spielenden Vereins sehen. Nils Engelhardt traut ihr das „definitiv“ zu: „Rein technisch gibt es in der Region wenige Spielerinnen, die ihr das Wasser reichen können.“

Aber: Boge fühlt sich pudelwohl in ihrer Mannschaft und weiß, was sie am TSV hat. „Das Vereinsleben ist mir wichtiger als die reine Leistungsorientierung“, sagt sie, „und bisher hat mich kein anderer Klub davon überzeugen können, das aufzugeben.“ (von Steffen Schneider)