1:4-Pleite: Göttingen 05 klassisch ausgekontert

Fußball-Landesliga

+ © HUBERT JELINEK/GSD Wo geht‘s lang? Göttingens Noah Tacke (links) und Julian Washausen (rechts), der sich bei der Szene verletzte und vom Platz musste, stürmen nach vorn - der BSC-Spieler schlägt die andere Richtung ein. © HUBERT JELINEK/GSD

Nur zwei Spiele mit Göttinger Beteiligung gab es an diesem Wochenende. Bereits am Freitag wurde die Partie von Spitzenreiter SVG Göttingen in Isenbüttel abgesagt – ebenso wenig später die Begegnung zwischen Landolfshausen / Seulingen und Kästorf. Nach acht sieglosen Spielen überraschte der SC Hainberg mit einem 4:0 bei Eintracht Braunschweig II. Göttingen 05 kassierte eine 1:4-Pleite gegen BSC Acosta.