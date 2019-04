13 Tore in 6 Spielen: SVG-Torjäger Diop wie einst Thierry Henry

Göttingen – Seine Rückennummer ist die 14. Das hat bei Lamine Diop einen triftigen Grund: Dieselbe Nummer trug einst der französische Nationalspieler Thierry Henry (zuletzt Chefcoach vom AS Monaco), der früher für den FC Barcelona und Arsenal London stürmte. Henry ist das Vorbild des Stürmers der SVG Göttingen, für die der Angreifer in den vergangenen Spielen genauso hingelangt hat wie einst der große Franzose.

Vier Tore gegen Vorsfelde, eine Woche zuvor ein lupenreiner Hattrick in Kästorf – sieben Treffer in zwei Spielen, eine solche Quote ist sensationell. In sechs Partien nach der Winterpause hat Diop insgesamt schon 13 Mal getroffen.

„Er ist endlich mal seit November verletzungsfrei“, ist nicht nur SVG-Teammanager Thorsten Tunkel happy. Nur zu oft musste er sich schon anhören, warum die Schwarz-Weißen Diop verpflichtet hätten. Schließlich war der Stürmer allzu oft verletzt.

„Es läuft gut für mich und die SVG“, lächelt der Student (Sport und Biologie). „Wir hatten eine gute Vorbereitung, alle Spieler sind größtenteils fit. Das schlägt sich in den Ergebnissen nieder“ so Diop weiter, der in Weende in einer Dreier-WG mit den ASC-Basketballern Andy Onwuegbuzie und Nick Boakye wohnt. Neben seinen 13 Treffern steuerte der SVG-Torjäger noch fünf Vorlagen bei. „Bei uns stimmt die Team-Chemie, ich verstehe mich mit meinen Mitspielern auch privat gut, sie legen mir die Bälle prima auf. Das fühlt sich gut an. Inzwischen greifen eben auch die Automatismen.“

Dass Diop derzeit trifft und trifft und trifft, liegt auch daran, dass er endlich verletzungsfrei ist. In der Hinrunde litt er unter zwei Muskelfaserrissen, die ihn zum Zuschauen verdammten. Jetzt ist aber wieder alles topp bei Diop, der 2015 in der U 20-Nationalmannschaft von Mali spielte. Hintergrund. Sein in Frankfurt lebender Vater Hamet stammt aus dem afrikanischen Land, an der Göttinger Uni lernte er einst Lamines Mutter Sylvia kennen. Diops Schwester Mariam ist der vierte Teil der Familie. Sie studiert in Marburg, spielte bei der Uni-Europameisterschaft im Basketball.

Bereits im September 2014 stand Diop schon einmal im Blickpunkt der Fußball-Öffentlichkeit, als er noch für Göttingen 05 stürmte. In einem Test gegen Baunatal schoss er ein sensationelles Tor, das auf der Internet-Plattform „Hartplatzhelden“ zum Amateur-Tor des Monats gewählt wurde.

Daraufhin wurde er vom ZDF eingeladen, um auf die berühmte Torwand zu schießen. Sein Gegner damals: André Breitenreiter, seinerzeit Trainer in Paderborn. Diop traf zweimal, hatte einen unvergesslichen Auftritt in einer der ältesten Sportsendungen Deutschlands.

Die zuletzt vielen Tore schießt er aber nicht nur für die SVG und sich selbst: Vergangenes Jahr verstarb sein Großvater. Jetzt widmet ihm Diop seine Tore. gsd/nh