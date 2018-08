2:1 gegen Hainberg: Claassen lässt SCW Göttingen jubeln

Zwei Torschützen unter sich: Hainbergs Jonas Hille (vorn) kann in dieser Situation Weendes Julian Kratzert im letzten Monment stoppen und wirbelt dabei reichlich Staub auf.

Göttingen. Im Hinspiel der Fußball-Landesliga vor zwei Wochen gab es zwischen dem SC Hainberg und dem SCW Göttingen ein 1:1. Und es sah gestern im Rückspiel ebenfalls 88 Minuten lang nach einem erneut schiedlich-friedlichen Remis mit demselben Ergebnis aus.

Doch eben in dieser 88. Minute war nach einem Freistoß von Julian Kratzert Steffen Claassen mit seinem Scheitel zur Stelle und lenkte das Leder zum von den Weendern umjubelten 2:1-Siegtreffer ins lange Hainberger Toreck.

War dieses 2:1 verdient? Für SCW-Trainer Marc Zimmermann gab es da keine zwei Meinungen: „Absolut verdient“, meinte er. Viele der 120 Zuschauer sahen das ein wenig anders, hätten eher ein Unentschieden als verdient gesehen. Neutralisierten sich beide Teams weitestgehend in den ersten 45 Minuten, hatten da beide Mannschaften jeweils eine Torchance durch Julian Kratzert mit einem Lattentreffer für die Weender (37.) und Eike Linne für Hainberg (41.), so übernahmen nach dem Wechsel die Gäste das Spielgeschehen.

1:1 gleich nach dem 0:1

Einen Distanzschuss von Hainbergs Gianni Weiss konnte Weendes Torwart Aleksandar Stankovic noch abwehren. Gegen den Schuss von SC-Abwehrspieler Jonas Hille aus halblinker Position aus kurzer Distanz zum 0:1 war Stankovic dann aber in der 65. Minute machtlos. „Es passt ins derzeitige Bild, dass wir nach unserer Führung prompt den Ausgleich kassieren. Da waren wir auf der linken Abwehrseite zu offen“, ärgerte sich Hainbergs Trainer Oliver Hille über die Nachlässigkeiten in der Defensive. Kratzert war in abseitsverdächtiger Position angespielt worden und ließ mit einem Flachschuss Stankovic keine Abwehrchance zum 1:1 (66.).

Mit diesem Ausgleich waren die Gastgeber plötzlich wieder im Spiel, ließen aber noch zwei Chancen für die Hainberger durch Niklas Pfitzner (73.) – sein Heber ging knapp links am Weender Gehäuse vorbei – und den eingewechselten ehemaligen SCWer Ladushan Ravindran – sein Flachschuss ging ganz knapp rechts vorbei – zu.

„Unteres Landesliga-Niveau“

Glück hatten die Gäste allerdings, dass der Schiedsrichter bei zwei Situationen die Rote Karte steckenließ, als jeweils ein Weender allein auf den Hainberger Kasten zulief. Das sah auch Zimmermann so, der jedoch mit seiner Kritik an seinem Team nicht hinter dem Berg hielt. „Es war keine starke Leistung, wir haben keinen guten Fußball gespielt“, so der SCW-Coach, der das Spiel auf „unterem Landesliga-Niveau“ gesehen hatte. „Uns hat die Konzentration gefehlt, nachdem wir Weende wieder durch das 1:1 ins Spiel gebracht hatten“, meinte Hille. - Tore: 0:1 Hille (65.), 1:1 Kratzert (66.), 2:1 Claassen (88.). (gsd)