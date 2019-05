2:1 im Stadt-Derby gegen Hainberg: Göttingen 05 jubelt dank Bartels

Fußball-Landesliga

+ © HUBERT JELINEK/GSD Eine der ganz wenigen Torszenen in der ersten Halbzeit: Die 05er Marc-Andre Strzalla (links) und Patric Förtsch kommen zu spät gegen Hainbergs Miron Trappmann (blauer Dress). Ganz rechts Philipp Bruns. © HUBERT JELINEK/GSD

Göttingen – Es war bereits das vierte Göttinger Wochentags-Derby in den vergangenen drei Wochen: Lag es daran, dass das Stadtduell zwischen 05 und dem SC Hainberg am Mittwochabend so flau und mau verlief? Jubeln konnten am Ende nur die Schwarz-Gelben, die durch einen Handelfmeter von Patric Förtsch in Front gingen, den späten Ausgleich durch Andre Kaufmann kassierten und durch Moritz Bartels' Abstauber in der Nachspielzeit schließlich doch noch 2:1 (0:0) siegten.