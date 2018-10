3:0 - SVG Göttingen siegt sich wieder hoch

Göttingen. Die SVG Göttingen ist in der Fußball-Landesliga weiter auf dem aufsteigenden Ast.

Nach dem 4:0 am Sonntag gegen Lamme folgte nun ein 3:0 gegen Aufsteiger SV Reislingen-Neuhaus. Der SC Hainberg trennte sich von Fortuna Lebenstedt 1:1.

SVG Göttingen - SV Reislingen-Neuhaus 3:0 (3:0). Die SVG knüpfte nahtlos an die gute Leistung gegen Lamme an, siegt sich wieder noch oben in der Tabelle. Vor dem 1:0 (17.) durch Josu de las Heras Vicuñas Schuss aus 16 Metern in den oberen linken Torwinkel hätte die SVG schon 2:0 führen können, wenn nicht SV-Torwart Linus Eichenberg den Schuss von Jonas Grüneklee (8.) und den Kopfball von Benjamin Duell (9.) glänzend pariert hätte.

Zehn Minuten nach der Führung erhöhte Nicolas Krenzek mit seinem sechsten Saisontor nach Hereingabe von Grüneklee auf 2:0. Und nur eine Minute später war Grüneklee nach einem Pass von Kapitän Florian Evers in die Schnittstelle der Reislinger Abwehr zum schon vorentscheidenden 3:0 erfolgreich.

Auffällig das sehr gute Umschaltspiel der SVG, die nach der Pause einen Gang zurückschaltete, gleichwohl durch weitere Torchancen höher hätten gewinnen können. „Wenn hinten die Null steht, bin ich immer glücklich“, meinte SVG-Trainer Dennis Erkner, der sich darüber wunderte, wie passiv die Gäste nach dem 0:3 agierten. „Reislingens Trainer sagte mir hinterher, dass sie nicht noch einmal wie in Landolfshausen 0:5 verlieren wollten.“

Tore: 1:0 de las Heras Vicuña (17.), 2:0 Krenzek (27.), 3:0 Grüneklee (28.) - Gelb-rote Karte: Koua Koutou (Reislingen/82.).

SC Hainberg - Fortuna Lebenstedt 1:1 (1:1). Blitz-Start für die Hainberger: Nach nicht einmal 120 Sekunden brachte Lukas Pampe die Elf von Trainer Oliver Hille und Assistent Lukas Zekas in Front. In der Folge verlief die Partie, die auf dem Kunstrasen am Jahnstadion ausgetragen wurde, ausgeglichen. Landesliga-Torschützenkönig Niclas Pfitzner hatte nach 34 Minute das 2:0 auf dem Fuß, doch im Fünf-Meter-Raum stehend schoss er Fortunen-Torwart Leischwitz an. Nur eine Minute später fiel der Ausgleich durch Rick Liebig.

Aufregung in der Pause: Schiedsrichter Cedric Lindner zeigte Hainbergs Yannick Broscheit Rot vor Beginn der zweiten Halbzeit, angeblich wegen „Unsportlichkeit“. Zu zehnt gelang dem SCH in der zweiten Hälfte kein Tor mehr. Pampe hatte in der Nachspielzeit noch eine letzte Chance nach einer Ecke, doch es blieb beim 1:1. Der Sprung von Platz elf auf sieben klappte nicht.

Tore: 1:0 Pampe (2.), 1:1 Liebig (35.). - Rote Karte: Broscheit (SCH, in der Pause).

Bezirksliga

Dostluk Spor Osterode - Bovender SV 3:3 (2:0). Die Gäste lagen bereits mit 0:3 zurück, ehe sie sich innerhalb von nur 18 Minuten durch drei Treffer den einen Punkt sichern konnten. - Tore: 1:0 El Zein (28.), 2:0 El Zein (31.), 3:0 Adel (55.), 3:1 Hahne (72.), 3:2 Falinski (80.), 3:3 Hahne (84.).

SV Groß Ellershausen/Hetjershausen - TuSpo Weser Gimte 4:2 (0:0). Tore: 1:0 Khan (60.), 2:0 Dannheim (63.), 3:0 Dannheim (75.), 3:1 Stracke (85.), 3:2 Glogic (86./FE), 4:2 Dannheim (90. + 2.). (gsd)