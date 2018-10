3:2 gegen Kästorf: SVG Göttingen stoppt Negativserie

Göttingen. Die SVG Göttingen hat ihren Negativlauf in der Fußball-Landesliga gestoppt. Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge gewannen die Schwarz-Weißen 3:2 (2:1) gegen den Tabellenvierten SSV Kästorf.

Der TSV Landolfshausen/Seulingen holte einen achtbaren Punkt gegen den Zweiten SSV Vorsfelde, Göttingen 05 und der SC Hainberg gingen dagegen auswärts leer aus.

SVG Göttingen - SSV Kästorf 3:2 (2:1). Bei strahlendem Sonnenschein am Sandweg zeigten sich die Gastgeber von Beginn an bemüht, die Derbyniederlage vom vergangenen Wochenende vergessen zu machen und die Serie von vier Niederlagen zu stoppen. Auch nach der Führung der Gäste spielte die SVG weiter nach vorne, ein Doppelschlag kurz vor der Pause durch Nicolas Krenzek und den sechsten Treffer von Ali Ismail war der verdiente Lohn.

Auch durch den zwischenzeitlichen Ausgleich ließ sich das Team von Dennis Erkner nicht beeindrucken, Krenzek schoss seine Farben mit seinem zweiten Treffer zum viel umjubelten Sieg. „Heute hatten wir an der richtigen Stelle auch das notwendige Glück und einen starken Torhüter“, so Erkner mit Blick auf die Phase nach dem 0:1, als die Gastgeber auch das 0:2 hätten kassieren können.

Der Trainer war glücklich und zufrieden: „Das war heute ein Sieg des Willens. Nach dem Derby haben wir mental und physisch komplett eine Schippe draufgelegt, heute war bei uns endlich wieder der viel beschworene Mannschaftsgeist auf dem Platz!“- Tore: 0:1 Mamalitsidis (20.), 1:1 Krenzek (43.), 2:1 Ismail (45.), 2:2 Neumann (55.), 3:2 Krenzek (78.)

TSV Landolfshausen/Seulingen - SSV Vorsfelde 0:0. „Vom Spielverlauf her müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein“, so Trainer Michael Kreter. In einem Spiel mit viel Tempo und zahlreichen Zweikämpfen „haben wir am Ende den letzten Ball nicht konsequent genug gespielt.“ Baumann und Neuhaus vergaben die besten Chancen der Gastgeber.

Goslarer SC - SC Hainberg 2:1 (1:0). Beim bisher sieglosen Schlusslicht kassierte der SC Hainberg eine enttäuschende Niederlage, daran konnte am Ende auch der zwölfte Saisontreffer von Niklas Pfitzner nicht ändern. „Das war sehr enttäuschend, die Punkte hätten wir gut gebrauchen können, zumal wir auswärts bisher noch nicht so erfolgreich waren“, ärgerte sich Trainer Oliver Hille. - Tore: 1:0 Schubert (9.), 1:1 Pfitzner (50.), 2:1 Pillich (73.)

TSV Hillerse - Göttingen 05 3:1 (1:1). Der 1. SC Göttingen 05 konnte seinen positiven Trend nach dem Derbysieg nicht fortsetzen. Beim TSV Hillerse unterlagen die Schwarz-Gelben mit 1:3. In den ersten 20 bis 25 Minuten dominierten die Gäste der Partie, doch mit dem ersten Torschuss gingen die Gastgeber völlig überraschend per Freistoß in Führung. 05 hielt dagegen und kam noch vor der Pause zum Ausgleich, als eine Freistoßflanke von Spielertrainer Gerbi Kaplan an Freund und Feind vorbei den Weg ins Tor fand (44.).

Nach dem Wechsel kam Hillerse zunächst besser ins Spiel, doch die große Chance zur Führung hatte 05. Kaplan lief allein auf den Torhüter zu, wurde von hinten umgesenst, doch der Elfmeterpfiff blieb aus. „Da haben sich die gegnerischen Spieler und selbst ihr Coach eins ins Fäustchen gelacht“, konnte Kaplan nur den Kopf schütteln. Im Gegenzug kassierten die Göttinger dann prompt das 1:2. „Das war einfach zu billig und zu einfach, wie wir das verteidigt haben“, haderte der Coach. Als sein Team auf den Ausgleich drängte, machten die Gastgeber mit einem Konter zum 3:1 schließlich alles klar.- Tore: 1:0 Bach (29.), 1:1 Kaplan (44.), 2:1 Demiri (55.), 3:1 Demiri (74.). (luc/gsd)