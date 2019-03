7:0-Sieg - SVG Göttingen feiert Schützenfest

© A.T de Silva/gsd

© A.T de Silva/gsd

Göttingen – Zwei Heimsiege und zwei Auswärtsniederlagen gab es für die Göttinger Teams am 22. Spieltag der Fußball-Landesliga. Die SVG Göttingen feierte ein 8:0-Schützenfest gegen Fortuna Lebenstedt, der SCW Göttingen gewann überraschend mit 1:0 gegen den Tabellenzweiten SSV Vorsfelde.

Nichts zu holen gab es für Göttingen 05 beim Spitzenreiter FT Braunschweig und für den SC Hainberg in Hillerse. Das Spiel des TSV Landolfshausen/Seulingen gegen den TSC Vahdet Braunschweig wurde abgesagt.

SVG Göttingen - SV Fortuna Lebenstedt 8:0 (3:0). Schützenfest am Sandweg! Mit einem klaren 8:0 (3:0) nahm das Team von Dennis Erkner deutliche Revanche für die 1:3-Hinspielniederlage. Besonders beeindruckend: Sechs der acht Treffer erzielten die Schwarz-Weißen in Unterzahl, nachdem Robin Hartwig in der 34. Minute Gelb-Rot gesehen hatte. Auf dem Kunstrasenplatz dominierten die Gastgeber über die gesamten 90 Minuten, lediglich nach dem Platzverweis waren die Gäste für wenige Minuten einem Treffer nahe. „Das war eine runde Veranstaltung und gute Vorstellung unseres Teams“, freute sich Abteilungsleiter Thorsten Tunkel, zumal jetzt drei Auswärtsspiele anstehen. - Tore: 1:0 Evers (14.), 2:0 Degenhardt (23.), 3:0 Luths (40./Eigentor), 4:0 Diop (47.), 5:0 Diop (54.), 6:0 Degenhardt (58.), 7:0 Ismail (77.), 8:0 Evers (84.) Gelb-Rot: Hartwig (34.)

SCW Göttingen - SSV Vorsfelde 1:0 (1:0). Starke Vorstellung des abstiegsbedrohten SCW! Torjäger Julian Kratzert erzielte mit einem Foulelfmeter das Tor des Tages (30.), nachdem zuvor Jannik Psotta gefoult worden war. Das 15. Saisontor für Kratzert, Nummer 16 verpasste er Sekunden später, als er an der Latte scheiterte. „Das war eine Topleistung, heute hat sich jeder für jeden reingehauen. Am Ende haben wir das Ding gut verteidigt“, so Co-Trainer Ansgar Luchte, der seinen verhinderten Chef Marc Zimmermann vertrat. - Tor: 1:0 Kratzert (30./Foulelfmeter)

TSV Hillerse - SC Hainberg 3:2 (2:1). Der SC Hainberg ließ gegen einen direkten Konkurrenten wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg liegen. Zwar konnten die Hainberger zweimal durch ein Eigentor des TSV nach Hereingabe von Lukas Pampe und durch das Tor des gerade erst zur Halbzeit eingewechselten Johannes Dösereck einen Rückstand egalisieren, doch nach 90 Minuten stand das Team von Oliver Hille mit leeren Händen da. - Tore: 1:0 Raupers (9.), 1:1 Ramme (30. / Eigentor), 2:1 Lahmann (45.+2), 2:2 Dösereck (48.), 3:2 Demiri (57.)

FT Braunschweig - Göttingen 05 2:0 (1:0). Die Gäste kamen schwach in die Partie, erst nach gut 20 Minuten konnte 05 die Begegnung ausgeglichen gestalten. Bis zum 0:2 boten sich den 05ern zahlreiche Gelegenheiten, doch Patrick Sieghan, Grzegorz Podolczak, Mehdi Mohebieh und Gerbi Kaplan vergaben die besten Chancen zum Ausgleich. „Dann haben wir das doofe zweite Gegentor bekommen, am Ende haben wir gegen das laufstärkste und schnellste Team der Liga verloren“, so Spielertrainer Kaplan zu den Stärken der Freien Turner. luc/gsd