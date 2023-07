Acht Treffer im Duell mit Rot-Weiß Erfurt: Torspektakel vor 800 Zuschauern in Nörten-Hardenberg

Rund 800 Zuschauer waren dabei, als die beiden Mannschaften am Freitagabend an der Bünte den Rasen betraten. Eine tolle Kulisse. © Ottmar Schirmacher

In die Kategorie „tolles Erlebnis“ dürfen die Fußballer des SSV Nörten-Hardenberg das Freundschaftsspiel gegen Regionalligist Rot-Weiß Erfurt einordnen. Trotz hochsommerlicher Temperaturen zog die Partie am Freitag 800 Zuschauer an die Bünte, die beim Abpfiff die achtbare 3:5 (3:2)-Niederlage der Nörtener mit viel Beifall quittierten.

Nörten-Hardenberg - Bis zur 75. Minute waren die Gastgeber beim 3:2 sogar einer Überraschung nahe. Danach sah es anfangs allerdings ganz und gar nicht aus, denn die Thüringer schlugen schnell zu - 0:2 nach acht Minuten. Doch die Heimelf stabilisierte sich und drehte die Partie bereits bis zum Seitenwechsel. „Wir haben die erste Halbzeit gewonnen“, scherzte SSV-Trainer Oliver Gremmes. Besondere Ovationen galten bei der Aufholjagd dem Treffer von Duymelinck zum 1:2, als er fast von der Mittellinie traf. Danach waren noch Hillemann und Steinhoff erfolgreich.

Thorben Rudolph kommt hier zum Abschluss, ehe der Erfurter ihn stören kann. © Ottmar Schirmacher

In Durchgang zwei setzte der Viertligist alles daran, beim Landesligisten nicht zu verlieren. Dennoch hielt das Nörtener Abwehrbollwerk lange stark dagegen. Dann nutzten die Rot-Weißen den Kräfteverschleiß der Heimelf zu drei Toren. Ein rundum gelungener Abend. Einziger kleiner Makel war die gelb-rote Karte gegen Duymelinck Sekunden vor dem Ende.

SSV: Kaufmann (46. Döhne) - Rüffer, Zeibig, Stief, Steinhoff - Friebe, Westfal, H. Sinram-Krückeberg, Rudolph - Hillemann, Duymelinck. eingewechselt: T. Armbrecht, Taubert, Psotta, L. Sinram-Krückeberg, Ginsberg.

Tore: 0:1 Seaton (3.), 0:2 Seidermann (8.), 1:2 Duymelinck (27.), 2:2 Hillemann (35.), 3:2 Steinhoff (36.), 3:3 Simic (75.), 3:4 Hajrulla (76.), 3:5 Krasucki (90.).

(Ottmar Schirmacher)