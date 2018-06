Abschiede allerorten bei den Göttinger Landesliga-Klubs

Göttingen. Letzter Spieltag in der Fußball-Landesliga – in der Spielklasse, die in der kommenden Saison nach dem Abstieg der SVG aus der Oberliga das Nonplusultra sein wird: Die 6. Liga.

Zeit zum Abschied nehmen für…

…Dennis Erkner beim SC Hainberg.Nach sechseinhalb Jahren wechselt der Immobilienverwalter von den Zietenterrassen an den Sandweg zur SVG. „Ich bin schon traurig“, gibt er zu. Am Freitag gab es das letzte Training, nach dem der Coach noch einen ausgab. Gegen den SCW folgt Sonntag (15 Uhr) das letzte (Heim-) Spiel. Dreieinhalb Jahre coachte Erkner die erste Mannschaft, drei Jahre die D-Jugend. „Ich gehe mit einem weinenden und einem lachenden Auge“, sagt er und hofft natürlich, dass ihm seine Mannschaft den Abschied mit einem Sieg versüßt. Einer, der die gesamte Zeit unter ihm spielte, ist Sergej Heckmann. Pfitzner und Broscheit, Kaufmann und Weiß sind auch lange Zeit an seiner Seite gewesen. Auch wenn Platz vier nach dem 0:2 am Mittwoch in Kästorf futsch ist: „Mit Platz fünf haben wir einen super-tollen Platz erreicht“, sagt Erkner. Und das als Aufsteiger…

… Manuel Diehn, Lukas Hertrampf, Philipp Götz und Ravindran Ladushan. Dieses Quartett hört beim SCW Göttingen auf. Bei den ersten Drei hat es berufliche Gründe. Ladushans Abgang aus Weende entbehrt gerade wegen des letzten Spiels nicht einer gewissen Pikanterie: Er wechselt zum SC Hainberg, der SCW legt ihm keinen Stein in den Weg. SCW-Trainer Zimmermann: „Wir wollen nach dem 0:2 im Hinspiel nochmal einen Punkt holen.“ Wäre der 30.(!) in der Rückrunde nach nur elf in der Hinserie. Was für ein krasser Unterschied!

… den FC Grone: Nach zwei Jahren in der Landesliga geht es nun wieder runter in die Bezirksliga. Für die Rehbach-Elf war es eine gebrauchte Saison. Abstiegsrang 14, nur sechs Siege (nur einer davon auswärts) und nach dem abgeschlagenen Letzten Ölper (24) mit 41 die zweitwenigsten Tore erzielt. Und nur acht Punkte in der Rückrunde geholt. Vielleicht klappt ja Sonntag gegen Mitabsteiger Lupo Wolfsburg II noch ein Dreier.

…die fußballerische Eigenständigkeit in Landolfshausen. Der TSV geht für die nächste Saison mit dem TSV Seulingen zusammen, trägt dort die Hälfte der Heimspiele aus. „Mittelfristig bringt uns das nach vorn“, sagt TSV-Trainer Michael Kreter, dessen Team Sonntag Lehndorf erwartet. Geschuldet ist die Kooperation dem demografischen Wandel. Kreter: „Das Gebilde aus zwei Klubs muss aber erst zusammenwachsen.“ (haz/gsd-nh)