Abstiegsendspiel steigt bei Göttingen 05 gegen SC Hainberg

Fußball-Landesliga

+ © HUBERT JELINEK/GSD So war’s vor zwei Wochen auf den Zietenterrassen: Hainbergs Niklas Pfitzner (Mitte) hat den Ball volley aus der Luft genommen. Da geht der 05er Marc-Andre S trzalla (rechts) lieber in Deckung. Links Lukas Hillebrecht. © HUBERT JELINEK/GSD

Göttingen – Jeder der beiden Stadtrivalen benötigt wohl noch einen Sieg, um sich den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga zu sichern. Wer also das Stadtderby zwischen Göttingen 05 und dem SC Hainberg am Mittwoch ab 18.30 Uhr im Maschpark gewinnt, kann die beiden letzten Pflichtspiele etwas beruhigter angehen. Das Hinspiel vor zwei Wochen endete 2:2 nach 2:0-Führung der Hainberger. Ein erneutes Remis würde weder 05 noch Hainberg helfen.