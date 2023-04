Ärmel hoch und Ruhe bewahren: Sparta Göttingen kommt zum Derby zum SSV Nörten-Hardenberg

Kopfballduell aus dem Hinspiel: Nörtens Abwehrorganisator Julian Keseling (links) gegen Sparta-Kapitän Gianni Weiss. © Ottmar Schirmacher

Fünf Mal hintereinander durften die Fußballer des SSV Nörten-Hardenberg im April vor eigenem Publikum antreten. Mit einem weiteren Heimspiel am Maifeiertag knüpfen die Schwarz-Gelben nahtlos daran an. Im Südniedersachsenderby der Landesliga ist am Montag (15 Uhr) der Drittletzte Sparta Göttingen zu Gast.

Nörten-Hardenberg - Nach den kräftezehrenden 180 Minuten gegen den MTV Wolfenbüttel und die SVG Göttingen wartet auf die Heimelf gegen Sparta wieder eine Aufgabe, bei der es heißt, die Ärmel hochzukrempeln und Ruhe zu bewahren. Die trüben Aussichten der Göttinger, auch in der nächsten Serie der Landesliga anzugehören, sind nicht zuletzt einer zwischenzeitlichen zehn Spiele am Stück währenden Niederlagenserie geschuldet. Bei zwei mehr ausgetragenen Partien beträgt Spartas Rückstand auf das rettende Ufer sieben Zähler.

Dennoch werden die Kicker vom Greitweg in Nörten natürlich nicht auflaufen, um die Punkte widerstandslos abzuliefern. Bereits im Hinspiel geriet der 2:1-Sieg des SSV in Gefahr. Zu welchen Taten die Truppe von Trainer Enrico Weiss fähig ist, stellte sie vor zwei Wochen gegen Göttingen 05 unter Beweis, als sie dem Lokalrivalen ein 2:2 abtrotzte. „Was die Tabelle aussagt, ist nicht spielentscheidend. Sparta steckt mitten im Abstiegskampf und wird um jeden Meter kämpfen. Das haben sie gegen 05 auch gezeigt. Zudem ist das Derby weitere Motivation“, stellt sich SSV-Trainer Gremmes mit seiner Mannschaft auf ernsthafte Gegenwehr ein.

Urlaubsbedingt sind Julian Keseling und Maximilian Schulz nicht im Team. Und auch Linus Baar (verletzt) fehlt noch. Dafür sind Hendrik Sinram-Krückeberg nach abgelaufener Sperre (fünfte Gelbe) und Tim Armbrecht wieder einsatzbereit.

(Ottmar Schirmacher)