Beim 5:1 gegen Salzgitter: Dreierpack von Bartels für Göttingen 05

Zum vierten Mal in Folge ungeschlagen blieb Göttingen 05 in der Fußball-Landesliga. Vor 373 Zuschauern gewann das Team der Trainer Philipp Käschel und Steffen Witte mit 4:0 gegen Vahdet Salzgitter.

Die Torfabrik von Spitzenreiter SVG Göttingen streikte diesmal, über ein 0:0 beim BSC Acosta Braunschweig kamen die Schwarz-Weißen diesmal nicht hinaus. Für den SC Hainberg setzte sich dagegen die Misserfolgsserie fort, das Zekas-Team unterlag in Kästorf 0:3. Erfolglos blieb auch der TSV Landolfshausen/Seulingen beim 0:2 gegen Isenbüttel.

Göttingen 05 - KSV Vahdet Salzgitter (3:0). Die Schwarz-Gelben erwischten einen Blitz-Start und gingen durch Jannis Wenzel Schuss von der rechten Seite früh in Front. Für das 2:0 sorgte Moritz Bartels per Abstauber, nachdem Vahdet-Torwart Kocabey einen Freistoß von Zeidan Turgay von halblinks nicht festhalten konnte. Zwei Treffer nach zehn Minuten – besser konnte der Auftakt für die 05er nicht sein. Und es kam noch besser, als erneut Bartels für das 3:0 sorgte. Er umspielte den Gästekeeper und schob ins leere Tor. Mohebieh (39.) und wiederum Bartels (42.) hatten vor der Pause noch weitere Riesen-Chancen für ein noch höheres Ergebnis. Nach der Pause setzte sich das Torfestival von Bartels fort, als er auf 4:0 erhöhte. Das Ehrentor der überforderten Salzgitteraner beantworte Turgay mit dem 5:1. Die Göttinger zeigten sich viel griffiger als ihr Kontrahent und kamen so auch zu einem auch in der Höhe verdienten Dreier.

Tore: 1:0 Wenzel (6.), 2:0 Bartels (10.), 3:0 Bartels (28.), 4:0 Bartels (48.), 4:1 Akkurt (65.), 5:1 Turgay (74.).

TSV Landolfshausen/Seulingen - MTV Isenbüttel (0:1). „Bis darauf, dass wir kein Tor geschossen haben, war das eine gute Leistung von uns“, sagte Trainer Marco Wehr. Die beste Chance hatte Kusch schon nach zehn Minuten, als er die Latte traf. Ein halbes Dutzend weiterer Möglichkeiten konnte danach jedoch ebenfalls nicht genutzt werden. „Eigentlich hätten wir 5:2 gewinnen müssen“, meinte Wehr weiter, der die Abwehr erneut umstellen musste. „Aber immer fehlte die letzte Kleinigkeit im Abschluss. Kein Vorwurf an mein Team!“

Tore: 0:1 Leonardi (32.), 0:2 Karakas (90.+3).

SSV Kästorf - SC Hainberg (2:0).Die Hainberger verloren nicht nur die Punkte in Kästorf, sondern auch ihren erfolgreichsten Torschützen: Niclas Pfitzner sah in der 78. Minute Gelb-Rot. Insgesamt blieb das Team von den Zietenterrassen nun schon zum siebten Mal in Serie sieglos. Der Abstiegsplatz wurde damit zementiert.

Tore: 1:0 Tsampasis (19.), 2:0 Brakowski (38., FE), 3:0 Oral (54.).

BSC Acosta Braunschweig - SVG Göttingen 0:0. Manchmal muss man auswärts eben auch mit einem Punkt zufrieden sein“, meinte SVG-Teammanager Thorsten Tunkel. Die Braunschweiger hatten sich den einen Zähler verdient aufgrund ihres guten Einsatzes, so Tunkel weiter. Eine Viertelstunde vor Schluss traf Justin Taubert ins BSC-Tor, doch der Linienrichter hob die Fahne – dabei stand Lamine Diop noch näher zum Gastgeber-Tor. „Das war ein regulärer Treffer“, ärgerte sich Tunkel. Flo Evers traf sieben Minuten vor Schluss bei einem Freistoß nur den Innenpfosten – Pech für die Schwarz-Weißen! Aber Tunkel gab auch zu: „Wir haben in der ersten Halbzeit keinen Fußball gespielt.“ In der Nachspielzeit hatten die Braunschweiger sogar noch eine Riesen-Chance zum Siegtreffer. haz/gsd