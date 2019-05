„Bomber“ Brendel als Glückbringer für Göttingen 05

Der „Bomber“ als Glücksbringer! Nachträglich zu seinem 70. Geburtstag am 21. April gab es für Bernd Brendel (Mitte) am Mittwoch Präsente seines Vereins Göttingen 05.

Eine Dauerkarte auf Lebenszeit, zudem Blumen und einen Wimpel, überreicht von Markus Wahle (li.) und Präsident Thorsten Richter. „Die Dauerkarte werde ich häufiger in Anspruch nehmen“, versprach Brendel, der mit 05 in der Saison 1980/81 in der 2. Liga kickte. Wegen seiner Ähnlichkeit zu Gerd Müller erhielt Brendel von den 05-Fans seinen Spitznamen „Bomber“ verliehen. Allein Brendels Anwesenheit gab den 05-Kickern am Mittwoch Rückenwind. Denn durch den 2:1-Sieg gegen Hainberg ist der Klassenerhalt perfekt. raw Foto: Hubert Jelinek/gsd